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المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن تعيين مصطفى عمار رئيسا لتحرير جريدة وموقع الوطن

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 09:23 م
المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن تعيين مصطفى عمار رئيسا لتحرير جريدة وموقع الوطن مصطفى عمار
كتب علي الكشوطي

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أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قرارا بتعين الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير لموقع وجريدة الوطن.

 

مصطفى عمار كاتب صحفي مصري وصانع محتوى، بدأ مشواره الصحفي كمحرر فني بجريدة صوت الأمة عام 2001، وبعدها تنقل للعمل بين الصحف والمجلات الفنية المصرية الشهيرة ومنها سينما أون لاين وجريدة الفجر والوطن، ولها العديد من المقالات في العديد من الصحف المصرية منها روزاليوسف، وكان من أوائل من انضم لفريق عمل قناة روتانا بالقاهرة، تحت إشراف الإعلامية الكبيرة هالة سرحان.

 


مصطفى عمار

الوطن

جريدة الوطن

موقع الوطن

الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية



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