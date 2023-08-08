المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن تعيين محمود مسلم رئيسا لقطاع الصحف والمواقع بالشركة

كتب علي الكشوطي

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعيين الدكتور محمود مسلم رئيسا لقطاع الصحف والمواقع بالشركة.

الدكتور محمود مسلم كاتب صحفى وعضو مجلس الشيوخ المصري ويشغل حالياً منصب ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ.

شارك في تأسيس جريدة المصرى اليوم عام 2004 وشغل منصب رئيس تحرير فيها، كما كان يعمل محرراً برلمانياً في جريدة الأهرام، وشغل منصب رئيس تحرير شبكة تليفزيون الحياة لعدة سنوات، حصل على العديد من الجوائز الصحفية في مصر والعالم العربى وقام بتقديم عدة برامج تليفزيونية منها برنامج «مصر تقرر».

بدأ حياته محرر برلمان وشؤون الأحزاب بعدة صحف أبرزها الأهرام والمصري اليوم وحصل علي الماجستير في الصحافة البرلمانية ثم درجة الدكتوراه في الإعلام السياسي عام 2021.

إلى جانب عمله في المجال الصحفى شارك في تأسيس وإطلاق شبكة تليفزيون الحياة وبرنامج الحياة اليوم وعمل رئيس تحرير شبكة تليفزيون الحياة حتى نهاية 2016، ثم عمل رئيسا لقناة DMC العامة في يناير من عام 2017 وحتى 2019.

في عام 2020 تم تعينه من رئيس الجمهورية كعضو في مجلس الشيوخ المصري.