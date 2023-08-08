القبض على شاب أشعل النار فى ميكانيكى بسبب خلاف على بيع البنزين فى الدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

تمكنت مباحث مركز شرطة طلخا بمحافظة القليوبية من ضبط متهم بإشعال النار فى ميكانيكي بسبب الخلاف على بيع البنزين.

وكان قد أصيب شاب بمحافظة الدقهلية بحروق من الدرجة الأولي إثر مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص بسبب الخلاف علي بيع مواد بترولية "بنزين" بقرية ميت الكرماء مركز طلخا تطورت إلى مشاجرة قام علي إثرها الطرف الآخر بسكب بنزين علي المجني عليه، وأشعل النيران به، وجرى نقل المجني عليه إلى المستشفي العام بالمنصورة، وتمكنت مباحث طلخا من ضبط الجانى.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة طلخا، بإصابة شخص بحروق متفرقة بالجسم بعدما سكب شخص آخر عليه "بنزين" وأضرم فيه النيران، بقرية ميت الكرماء التابعة لدائرة المركز.

وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن مشادة نشبت بين المجني عليه ويدعى "محمود عب ا"، 32 سنة، ميكانيكي، والمتهم ويدعي "حماده خ"، 28 سنة، وتطورت المشادة بسبب الخلاف علي بيع بنزين إلى مشاجرة قام علي اثرها الجاني بسكب البنزين علي المجني عليه وأضرم فيه النيران، ما تسبب في إصابته بحروق وإصابات بالغة، وجرى نقل المصاب في حالة خطيرة للمستشفى العام بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم.

وقالت والدة الشاب محمود، إن نجلها يعمل سائق توك توك وافتتح ورشة لصيانة وتشحيم التكاتك بالقرية منذ 4 أيام فقط، ولديه طفلان ويتكفل بمصاريفها ومتطلبات الأسرة، والمتهم يعمل بائع بنزين، ويوم الواقعة اعترض طريق نجلها أثناء استقلاله التوكتوك الخاص به، وهدده بعدم بيع البنزين في القرية، وكان رد المجني عليه أنه يعمل فقط في تشحيم المركبات وإصلاحها داخل ورشته.

وأضافت والدة المجني عليه، أن المتهم تعدى على نجلها بالضرب، وكان يحمل في يده قداحة وزجاجة بنزين سكبها عليه داخل التوك توك، ثم أضرم فيه النيران، وحاول نجلها الاستغاثة بالأهالي، وكانت النيران مشتعلة به ودخل محل أحذية وألقى صاحبه مياه باردة عليه، وحاول اطفاء النيران حتي فقد وعيه و نقلته سيارة الإسعاف للمستشفى.

وأكدت الأم أن نجلها افتتح ورشته الجديدة منذ 4 أيام فقط، واعتقد المتهم أنه يضاربه في سعر بيع البنزين لسائقي التكاتك

وتمكنت ضباط مباحث طلخا من ضبط المتهم عقب ارتكاب الواقعة وهروبه، واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.