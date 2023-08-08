وذكرت القيادة -في بيان وفقا لوكالة الأنباء العراقية- أن طيران الجيش العراقي تمكن وبمعلومات من الاستخبارات العسكرية، من تدمير وكر لبقايا عصابات داعش الإرهابية مع عجلة دفع رباعي تابعة لهم في سلسلة جبال حمرين، مضيفة أن الضربة أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين.

كانت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، أعلنت في وقت سابق اعتقال إرهابيين اثنين في محافظتي نينوى وكركوك.