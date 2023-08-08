تمكن الجيش الصومالى، خلال عملية مشتركة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، اليوم الثلاثاء، من تدمير مستودع كبير تستخدمه المليشيات الإرهابية لإعداد المتفجرات، فى منطقة مكيلى التابعة لمدينة بولو بوردى بمحافظة هيران.
وأكد نائب وزير الإعلام الصومالى عبدالرحمن يوسف العدالة - فى تصريح، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا) - أن العملية العسكرية أسفرت عن مقتل العديد من المليشيات الإرهابية المتدربة على إعداد المتفجرات، وتدمير 4 سيارات مفخخة.
وأضاف المسؤول الصومالى أن جيش بلاده يجرى حصرا لحصيلة القتلى والجرحى فى صفوف المليشيات جراء العملية العسكرية.
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