وأكد نائب وزير الإعلام الصومالى عبدالرحمن يوسف العدالة - فى تصريح، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا) - أن العملية العسكرية أسفرت عن مقتل العديد من المليشيات الإرهابية المتدربة على إعداد المتفجرات، وتدمير 4 سيارات مفخخة.

وأضاف المسؤول الصومالى أن جيش بلاده يجرى حصرا لحصيلة القتلى والجرحى فى صفوف المليشيات جراء العملية العسكرية.