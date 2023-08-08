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"الصحة": لم نرصد أى مؤشرات حول ارتفاع الإصابات بالدرن

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 09:26 م
"الصحة": لم نرصد أى مؤشرات حول ارتفاع الإصابات بالدرن حسام عبد الغفار
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه خلال الساعات الماضية انتشرت رسالة صوتية لإحدى الزميلات من الأطباء وهى رسالة واسعة الانتشار وتم إعادة تدويلها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعى وبها كثير من الادعاءات، منها ادعاءات منسوبة لوزارة الصحة حول عدد الإصابات بمرض الدرن.

 

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، في تصريحات لبرنامج من مصر، المذاع على قناة سى بى سى، أن ما ذكر في هذه الرسالة عارى تماما عن الصحة، موضحا أن الوزارة تتعامل مع النازحين بشكل صحى أشادت به الكثير من المنظمات الأممية، وهناك مجهود كبير تبذله وزارة الصحة للتعامل مع النازحين.

 

وتابع حسام عبد الغفار: "لم نرصد بين النازحين مصابين مرض درن أو أمراض وبائية أخرى، وما تم رصده أمراض مزمنة غير معدية مثل أمراض متعلقة بالقلب والسكر والضغط، وما تم رصده أن هناك إصابات لـ8 لكل 100 ألف مواطن من النازحين، ولم نرصد أي مؤشرات حول ارتفاع الإصابات بالدرن".


الدرن

حسام عبد الغفار

الصحه

مصر

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