الصحة العالمية: 40% من المنتجات الصيدلانية المتداولة حالياً تعتمد على منتجات طبيعية

كتبت أمل علام

تعقد منظمة الصحة العالمية، مؤتمر القمة العالمي الأول بشأن الطب التقليدي يومي 17 و18 أغسطس 2023، في ولاية غوجارات، الهندية، على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين بشأن الصحة بهدف حشد الالتزام السياسي وتعبئة العمل بشأن الطب التقليدي، باعتباره أول ملاذ لملايين الأشخاص في العالم لتلبية احتياجاتهم المتعلقة بالصحة والرفاه.

يشارك في استضافة مؤتمر القمة العالمي كل من منظمة الصحة العالمية، وحكومة الهند، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين في عام 2023، وسيكون بمثابة منبر لجميع الجهات صاحبة المصلحة، بمن فيها العاملون في مجال الطب التقليدي، ومستخدمو الطب التقليدي والمجتمعات المحلية، وراسمو السياسات الوطنية، والمنظمات الدولية، والأكاديميون، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تبادل أفضل الممارسات والبيّنات والبيانات والابتكارات المغيّرة لقواعد اللعبة بشأن إسهام الطب التقليدي في الصحة والتنمية المستدامة.

وقد كان الطب التقليدي والتكميلي، على مدى قرون، مورداً من الموارد الأساسية للصحة داخل الأُسر والمجتمعات المحلية. وكان على الحدود بين الطب والعلم، مُرسياً بذلك الأساس للنصوص الطبية التقليدية، ويقوم ما يقرب من 40% من المنتجات الصيدلانية المتداولة حالياً على أساس منتجات طبيعية، فيما تستمد العديد من الأدوية البارزة جذورها من الطب التقليدي، بما فيها الأسبرين والأرتيميسينين وعلاجات سرطان الأطفال، وتشرع بحوثٌ جديدة، بما فيها تلك المتعلقة بالجينوميات والذكاء الاصطناعي، في دخول هذا الميدان، وهناك صناعات مزدهرة في مجال الأدوية العشبية والمنتجات الطبيعية والصحة والرفاه، وفي الوقت الراهن، أبلغت 170 دولة عضوا المنظمة عن استخدامها الطب التقليدي وطلبت منها تزويدها ببيّنات وبيانات للاسترشاد بها في وضع السياسات والمعايير واللوائح بغية ضمان استخدام الطب التقليدي بشكل مأمون وعالي المردودية ومنصف.

واستجابةً لهذا الاهتمام والطلب العالميين المتزايدين، أنشأت المنظمة، بدعم من حكومة الهند، في مارس 2022 مركز المنظمة العالمي للطب التقليدي بوصفه مركزاً للمعرفة يُكلَّف بمهمة حفز مظاهر الحكمة القديمة والعلوم الحديثة من أجل صحة ورفاه الناس والكوكب.

ويعمل مركز المنظمة للطب التقليدي على زيادة القدرة الحالية للمنظمة في مجال الطب التقليدي وتكملة الوظائف الأساسية للمنظمة المتمثلة في الحوكمة والمعايير والدعم القُطري المُضطلع بها في المكاتب الإقليمية الستة كافة وفي المقر الرئيسي.

ويركّز المركز جهوده على الشراكة والبيّنات والبيانات والتنوع البيولوجي والابتكار بهدف تعزيز إسهام الطب التقليدي في الصحة العالمية والتغطية الصحية الشاملة والتنمية المستدامة، كما يسترشد بمبدأ احترام مظاهر التراث والموارد والحقوق المحلية.

وسيتولى فريق خبراء إسداء المشورة بشأن الموضوع الرئيسي لمؤتمر القمة وشكله وموضوعاته الفرعية والمسائل الواجب معالجتها، وستُنشر جميع المستجدات في هذه الصفحة وعلى الصفحات الإلكترونية المقبلة لمؤتمر القمة العالمي الأول لمنظمة الصحة العالمية بشأن الطب التقليدي.