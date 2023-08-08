الصحة العالمية تحذر من منتجات دوائية ملوثة بعد اكتشافها فى العراق

كتبت أمل علام

أصدرت منظمة الصحة العالمية في بيان جديد لها، تنبيها بشأن دفعة من شراب COLD OUT (الباراسيتامول وماليات الكلورفينيرامين) الملوّثة كُشف عن تداولها في العراق.وأضافت المنظمة:" تُستخدم المشروبات المركبة من الباراسيتامول وماليات الكلورفينيرامين، لعلاج أعراض نزلات البرد الشائعة وأعراض الحساسية والتخفيف من هذه الأعراض".

وقد تم الحصول على عينة من شراب COLD OUT من موقع في العراق وأُخضعته للتحليل المختبري، وخلص التحليل إلى احتواء العينة على مقادير غير مقبولة من مادة جليكول ثنائي الإيثيلين (0.25%) ومادة جليكول الإيثيلين (2.1%) الملوِّثتين، ولا ينبغي أن يزيد الحد المأمون المقبول من مادتي جليكول الإيثيلين وجليكول ثنائي الإيثيلين عن نسبة 0.10٪.

والشركة المصّنعة للدفعة المعنية من المنتج، حسبما هو معلن عنه، هي شركة هندية تسمى FOURRTS (INDIA) LABORATORIES PVT. LTD. وحسبما هو معلن أيضا، فإن المنتج يُصنّع لصالح شركة DABILIFE PHARMA PVT LTD. – INDIA. وحتى الآن، لم تقدم الشركة المصنعة والشركة المسوقة المعلن عنهما إلى المنظمة ضمانات بشأن أمان هذا المنتج وجودته.

وقد يكون المنتج المشار إليه في هذا التنبيه حاصلاً على تصاريح تسويقه في بلدان أو أقاليم أخرى، ولا يُستبعد أن يكون قد وُزع أيضاً في بلدان أخرى عبر أسواق غير نظامية.

المخاطر..

جليكول ثنائي الإيثيلين وجليكول الإيثيلين مادتان تسببان التسمم للإنسان عند استهلاكهما ويمكن أن تؤديا إلى الوفاة، والدفعة المتدنية النوعية من المنتج المشار إليه في هذا التنبيه غير مأمونة وقد يؤدي تناولها إلى إصابة خطيرة أو الوفاة، وخصوصاً لدى الأطفال، ويمكن أن تشمل آثار التسمم به آلام البطن والقيء والإسهال وعدم القدرة على التبول والصداع وتقلب المزاج وإصابة الكلى الحادة التي قد تؤدي إلى الوفاة.

نصائح موجهة إلى السلطات التنظيمية والجمهور..

إذا كان المنتج المعني بحوزتكم، فإن المنظمة توصيكم بعدم استعماله، أما إذا استعملتموه، أنتم أو شخص تعرفونه، أو يحتمل أن تكونوا قد استعملتموه أنتم أو ذاك الشخص أو عانيتم أو عانى ذاك الشخص من تفاعل ضار أو أثر جانبي غير متوقع ناجم عن استخدامه، فيُنصح بالتماس المشورة الطبية على الفور من أحد مهنيي الرعاية الصحية.

ولئن كان هذا التنبيه بشأن منتجات طبية يتعلق بدفعة واحدة من المنتج (كما هو مبين في الملحق)، فإن المنظمة توصي، من باب الحيطة والحذر، بزيادة اليقظة فيما يتعلق بهذا المنتج واختباره بوجه عام.

وتطلب المنظمة زيادة الترصد والحيطة على مستوى سلاسل الإمداد في البلدان والأقاليم التي يُحتمل تضررها من هذا المنتج، ويُنصح أيضاً بزيادة الترصّد على مستوى الأسواق غير النظامية غير الخاضعة للتنظيم، وتُنصح السلطات التنظيمية السلطات الصحية الوطنية بإخطار المنظمة على الفور عند اكتشاف أي من هذه المنتجات المتدنية النوعية في بلدانها.

وتحث الشركات المصنعة للأدوية هلى اجراء اختبار على الأدوية التي تحتوى على مكونات ملوثة من مادة جليكول البروبيلين وجليكول مُتعدد الإثيلين وسوربيتول أو جليسرين‏ قبل استخدامها في الأدوية، وينبغي لمهنيي الرعاية الصحية أن يقوموا على الفور بإبلاغ السلطات التنظيمية الوطنية المركز الوطني المعني بترصد الآثار الدوائية الضارة عن أي حالات مشتبه فيها أو مؤكدة لأحداث ضارة ترتبط باستخدام هذه الأدوية الملوثة.

وإذا كانت لديكم أي معلومات تتعلق بتصنيع هذه المنتجات أو توريدها، فيُرجى منكم الاتصال بالمنظمة على البريد الإلكتروني التالي: rapidalert@who.int.دفعة المنتج موضوع التنبيه رقم 6/2023 الصادر عن المنظمة