الرئيس السيسى: نبذل جهودا كبيرة لتطوير القاهرة التاريخية.. اليوم السابع غدا

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها:" الرئيس السيسى يفتتح أعمال التطوير والترميم بمسجد وضريح السيدة نفيسة ويؤكد: نبذل جهودا كبيرة لتطوير القاهرة التاريخية.. الرئيس: افتتاح تطوير مسجد السيدة زينب قريبا وأشكر طائفة البهرة للمساهمة فى أعمال تطوير مقامات آل البيت.. سلطان البهرة: أشكر الرئيس السيسى لمنحى وشاح النيل متمنيا لمصر وشعبها مزيدا من الاستقرار والازدهار".

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