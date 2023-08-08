الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهم بقتل زوجته وابنته وإصابة 4 من بناته فى الجيزة

كتب محمود عبد الراضى

نجحت مديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية فى ضبط مرتكب واقعة مقتل ربة منزل وإحدى بناتها وإصابة الآخرين بجروح بالجيزة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بقيام (عامل خردة - مقيم بدائرة القسم - له معلومات جنائية ) بقتل زوجته (ربة منزل) ، وابنته (طفلة 8 سنوات)، وإصابة (4 من بناته بجروح طعنية وذبحية) وهروبه من مكان الواقعة.

وبسؤال اثنتين من بناته المصابات قررتا بأن والدهما دائم تعاطى المواد المخدرة وبتاريخ الواقعة حدثت مشادة كلامية بينه ووالدتهما تطورت إلى مشاجرة استخدم خلالها سلاح أبيض "سكين" وتعدى عليهم فأحدث الإصابات المشار إليها وحاول إضرام النيران بالمنزل.

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء محمد شرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تم ضبط المتهم حال اختبائه بمسكن صديق له (مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية "له معلومات جنائية") تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على إثر خلافات زوجية، وبمواجهة الأخير أيد أقوال الأول وأشار إلى علمه بارتكابه الواقعة.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.