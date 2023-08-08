الداخلية تضبط 995 ألف عبوة سجائر حجبها تجار عن المواطنين

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت الإدارة العامة ل شرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية حملاتها المكثفة للتصدى لجشع التجار الذين يقومون بحجب السجائر، وأسفرت جهودها خلال شهر يوليو الماضى عن ضبط عدد (3465) قضية سجائر بإجمالى مضبوطات (995037 عبوة سجائر).

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.