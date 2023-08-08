اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 11:09 م
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الداخلية تضبط 995 ألف عبوة سجائر حجبها تجار عن المواطنين

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 07:40 م
الداخلية تضبط 995 ألف عبوة سجائر حجبها تجار عن المواطنين حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية حملاتها المكثفة للتصدى لجشع التجار الذين يقومون بحجب السجائر، وأسفرت جهودها خلال شهر يوليو الماضى عن ضبط عدد (3465) قضية سجائر بإجمالى مضبوطات (995037 عبوة سجائر).
 
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

الاجهزة الامنية

شرطة التموين

حجب السجائر

الرقابة على الاسواق

اليوم السابع بلس



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