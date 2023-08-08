ونقل راديو "براغ الدولي" عن متحدث باسم خدمات الإطفاء قوله "إن الغرض من الجسور، التي يبلغ طولها 36 مترا، أن تكون بديلا طويل الأمد للهياكل المتضررة جراء الفيضانات".

وكانت الفيضانات العارمة والانزلاقات الأرضية التي بدأت يوم الخميس الماضي قد غمرت مساحات شاسعة من وسط سلوفينيا وشمالها، ما أدى إلى قطع الوصول إلى القرى وتعطيل حركة المرور، فضلا عن مصرع ستة أشخاص وتشريد المئات.