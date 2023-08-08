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الأرصاد: تحسن مستمر وانخفاض فى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 09:38 م
الأرصاد: تحسن مستمر وانخفاض فى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة محمود القياتى عضو المركز الإعلامية لهيئة الرصاد الجوية
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور محمود القياتى، عضو المركز الإعلامية لهيئة الرصاد الجوية، أن سبب شعور المواطنين اليوم بارتفاع درجات الحرارة هو نسب الرطوبة المرتفعة، الذى جعلنا نشعر بدرجات الحرارة المرتفعة، خاصة أن تأثير الرطوبة ما زال موجودا.

وأضاف عضو المركز الإعلامية لهيئة الرصاد الجوية، في تصريحات لبرنامج من مصر، المذاع على قناة سى بى سى، أنه على مدار الأيام القليلة وحتى مطلع الأسبوع المقبل هناك تحسن مستمر وانخفاض متتالية لدرجات الحرارة.

وأوضح عضو المركز الإعلامية لهيئة الرصاد الجوية أنه ستصل درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة إلى 34 درجة، وستظل نسب الرطوبة مرتفعة ولكن نشاط الرياح سيجعلنا نشعر بانخفاض بدرجة الحرارة.


الأرصاد

محمود القياتى

درجات الحراره

مصر

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