وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ـ حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم الثلاثاء، "نحذر من عواقب احتمال وصول اعصار شديد إلى العاصمة واشنطن خلال الساعات القادمة، مصحوب برياح مدمرة تتجاوز سرعتها 120 كيلومترا وموجات من تساقط حبات البرد"، كما حثت المواطنين على البقاء في منازلهم بعيدا عن النوافذ أثناء اجتياح العاصفة.

يأتي هذا في الوقت الذي تسببت فيه الأعاصير والعواصف الرعدية التي امتدت حتى ولاية نيويورك في مقتل شخصين على الأقل، فضلا عن إلغاء أكثر من 2600 رحلة جوية وتأخير نحو 8 آلاف رحلة وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون شخص في ولايات الشرق الأمريكي.

ومن المتوقع أن يواجه أكثر من 30 مليون شخص في المنطقة الممتدة من ولاية ألاباما إلى غرب ولاية نيويورك الأمريكية خطر وقوع أعاصير خلال الساعات القليلة القادمة.