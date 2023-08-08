استخراج جثة شاب غرق فى منطقة سيدى كرير غرب الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، تشاركها غطاسون الخير المتطوعون، فى انتشال جثمان، شاب بعد أن لقي مصرعه غرقًا في شاطئ بمنطقة سيدي كرير غربي محافظة الإسكندرية.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالى، بغرق شاب يبلغ من العمر 16 سنة فى شاطىء كرير الشرقى امام شارع السنترال عند الكيلو 35، على الفور انتقلت قوات الأمن ورجال وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وبدأت رحلة البحث عن الجثمان وبعد رحلة بحث استمرت البحث علي جثمان الشاب حتي العثور عليها وأخرجه من الشاطئ.

ومن جانبة أعلن الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير بالإسكندرية: أنه تم انتشال جثة الشاب بشار محمود ابراهيم عنده 16 سنة، الذي لقى مصرعه أمس غرقًا فى سيدي كرير غربي الإسكندرية، عقب تلقى إشارة بوجود حالة غرق بشاطئ سيدى كرير الشرقي وعلى الفور تم توجيه الدعوة إلى غواصين الخير وخاصة غواصين الاسكندرية سرعة التوجه إلى الشاطئ للمساهمة فى عملية انتشال الجثمان.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.

علي صعيد آخر ، شهدت أحدي القري السياحية في الساحل،مصرع شابان غرقا ، أثناء استحمامهم داخل شاطئ القرية ،وجري استخراج الجثامين من قبل قوات الإنقاذ النهري ،ونقلهم إلي المشرحة، اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

كانت قوات الإنقاذ النهري وبمشاركة غواصين الخير، من انتشال جثمان شابين لقيا مصرعهما في قرية فينوس، بالساحل الشمالي بعد أن جرفتهم مياة البحر الي الداخل، ومن جانبة قال إيهاب المالحي قائد غواصين الخير ،انه من خلال مشاركة غواصين الخير تم استخراج الجثامين بعد ساعات من البحث.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة قوات الإنقاذ النهري ورجال الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ حت العثورعلي الجثامين، وتم تحرير المحضر اللازم ومباشرة التحقيقات.



