وأفادت وزارة الداخلية النيبالية ـ حسبما ذكرت قناة "الحرة" الإخبارية اليوم الثلاثاء، بأن "هذه التطورات تأتي مع استمرار عمليات البحث عن أسرة مكونة من 6 أشخاص فقدوا جراء جرف انهيار أرضى منزلهم في قرية بالقرب من العاصمة كاتماندو"، مشيرة إلى فقد ما لا يقل عن 33 شخصا حتى الآن جراء الأمطار الموسمية التى زادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية نتيجة للتغيرات المناخية.

وتتسبب الأمطار التى تشهدها نيبال الواقعة فى جبال الهيمالايا خلال فترة الأمطار الموسمية السنوية - الذي تبدأ عادة في منتصف شهر يونيو إلى سبتمبر من كل عام - سقوط ضحايا وتسجيل خسائر في الممتلكات بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية في البلاد.