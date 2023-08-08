ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية فى التعاملات المبكرة

كتبت -مروة الغول

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، بفعل مخاوف بشأن الإمدادات تسببت فيها تخفيضات إنتاج من السعودية وروسيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتًا، أي ما يعادل 0.4 % ووصلت إلى 85.71 دولار للبرميل وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.37 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 43 سنتًا أو 0.5 % وذلك وفقا لوكالة الأنباءالعمانية.

وتراجعت أسعار النفط أمس الإثنين، بعد موجة ارتفاع طويلة لكنها بقيت عند مستوى مقارب لمستوياتها السابقة، مدعومة بتعهد السعودية وروسيا بمواصلة خفض الإمدادات لشهر آخر.

وكانت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، قد مددت يوم الخميس الماضي، تخفيضاتها للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًّا حتى نهاية سبتمبر المقبل، كما أعلنت روسيا أيضًا في اليوم نفسه أنها ستخفض صادراتها النفطية بـ 300 ألف برميل يوميًّا في سبتمبر المقبل.