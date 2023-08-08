أمين الفتوى: قراءة سورة الإخلاص 3 مرات لا تعادل ختم القرآن.. فيديو

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سورة الأخلاص (قل هو الله أحد)، تعادل ثلث القرآن، فى حديث نبوي، لافتا إلى أن ثلث القرآن يؤكد على العقيدة، وهنا الثلث موضوع وليس ثواب قرءاة ثلث القرآن.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "لو حد بيقرأ سورة الإخلاص عادى مفيش مشاكل، هيأخذ أجر وثواب والحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء".

وأشار إلى أن الأمر كله فى ثلث القرآن يتعلق بالعقيدة، فثلث القرآن عقيدة، وليس ثواب قراءة، فالبعض يعتقد أنه لو قرأها 3 مرات بهذه الطريقة وكأنه ختم القرآن، ولكن الواقع أن هذا غير صحيح وإلا لم يكن لأحد أن يختم القرآن الكريم.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.