"أكاديمية البحث العلمى": سيكون لدينا أول منتج من السيارات الكهربائية بعد 9 أشهر

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى: "منذ عام 2017 وبدأت الأكاديمية في التركيز على دعم جهود الدولة في تعميق التصنيع المحلى وبدأنا بالسيارات الكهربائية لأنها صناعة جديدة نسبيا، وبعد 9 أشهر سيكون لدينا أول منتج من السيارات الكهربائية".

وأضاف رئيس أكاديمية البحث العلمى، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن الفجوة بين والدول الأخرى ليست كبيرة في صناعة السيارات الكهربائية ولدينا مزايا نسبية كبيرة، وبدأنا على تأهيل العنصر البشرى لبدء تصنيع السيارات الكهربائية.

وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمى، أن السيارة التي يصنعها للطلاب بغرض التدريب يختلف تماما عن الأغراض التجارية، ونسقنا مع مطور صناعى من شركات مصرية وسنعتمد على الخبرات المصرية في تصنيع السيارات الكهربائية.