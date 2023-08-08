أطعمة ومشروبات امتنع عنها فى الحر.. تسبب العطش والجفاف

كتبت أمل علام

يمكن أن تؤدي بعض الأطعمة للشعور بالعطش والتعرض للجفاف، مثل الوجبات الخفيفة المالحة، والمشروبات السكرية ولحوم الغداء.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الجفاف إلى عدة عواقب صحية دائمة، موضحة، أن الأطعمة والمشروبات الشائعة، يمكن أن تستنفد جسمك من الماء، فقد ثبت أن الوجبات الخفيفة المالحة والمشروبات السكرية وحتى لحوم الغداء تسحب الماء من خلايا الجسم، مما يجعلك تشعر بالعطش والجفاف.

قال نيك هيرد، خبير الترطيب، "إن الحفاظ على رطوبة الجسم خلال أشهر الصيف أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحة جيدة وتجنب الجفاف، حيث إن بعض الأطعمة، على الرغم من كونها لذيذة وشائعة في الصيف، قد تساهم في الجفاف إذا تم تناولها بكميات كبيرة، يمكن للوجبات الخفيفة المالحة والمشروبات السكرية واللحوم المصنعة والأطعمة الغنية بالتوابل أن تصيبك بالجفاف.

وقالت الصحيفة، إنه وجد استطلاع عام 2023 أن 47% من البالغين يشربون أقل بكثير من الحد الأدنى الموصى به وهو 3 أكواب كبيرة يوميًا، كان أولئك الذين يشربون من 4 إلى 7 أكواب يوميًا يتمتعون بصحة جيدة.

وجدت دراسة نشرت في وقت سابق من هذا العام من قبل المعاهد الوطنية للصحة (NIH) أن البالغين الذين يحافظون على رطوبة جيدة هم أقل عرضة للإصابة بمشاكل صحية مزمنة مثل أمراض القلب والرئة، كما انهم يعيشون لفترة أطول.

قال هيرد: "إن تناول هذه الأطعمة باعتدال لا ينبغي أن يسبب الجفاف بشكل كبير، ولكن من الضروري موازنة ذلك مع كمية كافية من الماء والأطعمة المرطبة، مثل الفواكه والخضراوات".

الفواكه مثل البطيخ والفراولة والطماطم والشمام والخوخ، على سبيل المثال، تحتوي على 90% من الماء على الأقل، كما أنها مليئة بالعناصر الغذائية الحيوية، مثل الألياف وفيتامين أ وفيتامين ج والماغنيسيوم ومضادات الأكسدة، أكد هيرد، يجب أن تنتبه دائمًا لإشارات جسمك وشرب الماء بانتظام، خاصة عندما يكون الطقس حارًا ورطبًا..

أطعمة تسبب الجفاف فى الصيف:



اللحوم الباردة

1.اللحوم المصنعة..

ثبت أن المواد الحافظة في اللحوم المصنعة، بما في ذلك اللحوم الباردة مثل الديك الرومي والدجاج، تؤدي إلى الجفاف.

قال هيرد إن اللحوم المقلية مثل الديك الرومي ولحم البقر المشوي "يمكن أن تسبب العطش وتساهم في الجفاف"، بالإضافة إلى احتوائها غالبًا على نسبة عالية من الصوديوم والسكر، فهي مليئة أيضًا بالمواد الحافظة، مثل نترات الصوديوم، نترات الصوديوم هي مادة حافظة تستخدم للحفاظ على اللحوم طازجة ووقف نمو البكتيريا.

في حين أن هذه المادة الحافظة غير ضارة بشكل عام من تلقاء نفسها، فقد ربطت بعض الدراسات وجود الكثير منها بأنواع، معينة من السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم وسرطان الدم وسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين وسرطان المبيض وسرطان البنكرياس، يمكن أن تسبب هذه المادة الحافظة أيضًا الجفاف، على غرار الملح.



الاطعمة الغنية بالتوابل

2.الأطعمة الحارة المتبلة..

قد تجعلك الأطعمة الغنية بالتوابل تتعرق أكثر مما يؤدي إلى الجفاف، قد يؤدي إضافة المزيد من التوابل إلى طعامك إلى تحسين النكهة، ولكنها قد تجعلك تشعر بالعطش أيضًا، حيث إن الأطباق الحارة، على الرغم من كونها لذيذة، يمكن أن تحفز براعم التذوق لديك وتجعلك تتعرق، تفرز هذه الأطعمة لعابًا إضافيًا، مما يجعلك تشعر بالعطش، التعرق هو وسيلة الجسم للحفاظ على برودة الجسم، ولكنه يؤدي أيضًا إلى فقدان السوائل، مما يسبب الجفاف، إذا كنت تتعرق بالفعل في حرارة الصيف، فستؤدي هذه الأطعمة إلى تفاقم المشكلة.، حيث أكد "هيرد" ، على ضرورة أن يوازن هذه الأطعمة مع الماء لتجنب فقدان الكثير من السوائل.



رقائق البطاطس

3.الوجبات الخفيفة المالحة..

عندما تأكل الكثير من الصوديوم، فإنه يتجمع في مجرى الدم، حيث إن الأطعمة مثل "الرقائق" والمكسرات المملحة والمعجنات لذيذة جدًا، لكنها أيضًا غنية بالصوديوم، في حين أن المخاطر الصحية للملح معروفة لأنها ترفع الكوليسترول إلى مرض السكري إلى أمراض القلب، فإن تناول الكثير منه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الجفاف.

وأضاف هيرد، إن "استهلاك الكثير من الملح يمكن أن يؤدي إلى زيادة العطش واحتباس الماء، مما يؤدي إلى فقدان المزيد من الماء من خلال التبول".

وجدت دراسة أجريت عام 2022 في مجلة Nutrients ، على سبيل المثال، أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 23 عامًا والذين تناولوا كميات أكبر من الملح كانوا أكثر عرضة للإصابة بالجفاف، هذا لأنه عندما تأكل الكثير من الصوديوم، فإنه يتجمع في مجرى الدم، مما يتسبب في الملوحة، أو محتوى الملح المذاب في الماء، ليتم التخلص منه، من أجل إعادة هذه المستويات إلى وضعها الطبيعي، يسحب الدم الماء من الخلايا ويعرضها للجفاف، ضع في اعتبارك أخذ بعض الجزر والحمص إلى الشاطئ بدلاً من كيس رقائق البطاطس.



المشروبات الغازية

4.المشروبات السكرية..

يعمل السكر كمدر للبول ويزيل الماء من الخلايا، هذا يمكن أن يجعلك تشعر بالعطش وفي النهاية يسبب الجفاف، يعمل السكر كمدر للبول ويزيل الماء من الخلايا هذا يمكن أن يجعلك تشعر بالعطش وفي النهاية يسبب الجفاف، حيث إن السكر مدر للبول أو مادة تزيل الماء، على غرار الصوديوم، عندما يكون هناك الكثير من السكر في مجرى الدم، يتعين على الدم سحب الماء من الخلايا المحيطة، يتسبب التأثير المدر للبول في زيادة التبول، مما يجعلك تعاني من الجفاف، يمكن أن يؤدي الجفاف أيضًا إلى زيادة نسبة السكر في الدم، مما قد يكون له عواقب سلبية، خاصة لمرضى السكر، بالإضافة إلى الجفاف وزيادة التبول، يمكن أن يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، الصداع، وعدم وضوح الرؤية، والتعب، وفقدان الوزن، وجروح أو تقرحات بطيئة الشفاء، وفقًا لعيادة كليفلاند، لذلك يمكن أن تسبب المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة ومشروبات الطاقة الجفاف.

وجدت دراسة أجريت عام 2017 في مجلة Nutrition Research إن مرضى السكر الذين تناولوا كمية قليلة من الماء لمدة 3 أيام يعانون من ضعف استجابة جلوكوز الدم، بالإضافة إلى ذلك، اقترحت دراسة ف مجلة PLOS One إن شرب المشروبات الغازية مثل الصودا يخلق انطباعًا خاطئًا بأنه مرطب عندما يسرق الجسم من الماء بالفعل.



