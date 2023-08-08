أطعمة تحتوى على ماغنسيوم.. منها الخضار والفواكه

كتبت نهير عبد النبى

المغنيسيوم معدن يلعب دورًا كبيرًا في جعل جسمك يعمل بشكل صحيح، فهناك أكثر من 300 تفاعل كيميائي بداخلك تعتمد على المعدن بدونها لا تستطيع عضلاتك أن تتحرك بالطريقة التي من المفترض أن تتحرك بها وأعصابك لن ترسل وتستقبل الرسائل.

وحسب ما ذكره موقع webmd يحافظ المغنيسيوم أيضًا على استقرار ضربات القلب، ومستويات السكر في الدم ، وصحة الغضروف المفصلي ويساعد جسمك على صنع البروتين والعظام والحمض النووي.

من الأفضل دائمًا الحصول على المغنيسيوم من الطعام ، ولكن يمكنك أيضًا الحصول عليه من الفيتامينات المتعددة والمكملات الغذائية .

الأطعمة التي تحتوي على المغنيسيوم

تحتوي العديد من أنواع الأطعمة على المغنيسيوم، وتشمل هذه الخضار الورقية الخضراء والحبوب الكاملة والفول والمكسرات والأسماك .

-الخضار والفواكه التي تحتوي على المغنيسيوم

يحتوي التين الشوكي على الكثير من المغنيسيوم ، لكنه ليس أسهل طعام يمكن العثور عليه أو تحضيره.

ركز بدلاً من ذلك على هذه الفاكهة والخضراوات التي تحتوي على الكثير من المغنيسيوم عند طهيها والكثير من العناصر الغذائية الأخرى أيضًا:

-سبانخ

-موز

-تمر هندي

-بامية

-بروكلي

-البقوليات والمكسرات والبذور بالمغنيسيوم

لا تحتوي اللحوم والدواجن على الكثير من المغنيسيوم ، لكن يمكنك العثور عليها في الصويا والجبن والزبادي.

بدائل اللحوم هذه هي أيضًا مصادر جيدة للمغنيسيوم:

-لوبيا

-حمص

-فول الصويا

-اللوز والكاجو وأنواع المكسرات الأخرى

-بذور اليقطين وبذور الكتان وبذور الشيا وبذور أخرى

-زبدة الفول السوداني