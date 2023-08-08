أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 8-8-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 8-8-2023.

إيقاف التداول على 3 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعبور للاستثمار العقاري.

البورصة تخسر 5 مليارات جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.204 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 976.4 مليون ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 78.5 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.31% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.21%، والعرب على 7.49%، واستحوذت المؤسسات على 29.74% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.25%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 209.6 مليون جنيه، 47.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 1.6 مليون جنيه، 150.1 مليون جنيه، 26.7 مليون جنيه، 79.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 17748 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 21570 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 7428 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3589 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 5306 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 5342 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1362 نقطة.

وصعدت أسهم 51 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 78 شركة، ولم تتغير مستويات 73 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: - العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 8.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.11%.

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.324 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.58%.

- بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 2.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.10%.

- سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 5.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.01%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 0.545 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.42%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.340 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.56%.

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 23.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.67%.

- السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك بسعر إغلاق 18.740 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.40%.

- أوراسكوم المالية القابضة بسعر إغلاق 0.320 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.32%.

- مصر الجديدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 11.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.28%.