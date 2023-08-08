أخبار مصر.. طقس غد حار بأغلب الأنحاء شديد الحرارة جنوبا ونشاط رياح والقاهرة 34 درجة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسهاتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غد الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأترية على حلايب وشلاتين وبحيرة ناصر وأبو سمبل ، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين وأبو سمبل وبحيرة ناصر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء : القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 30 درجة.. فيما يلى موجز لأهم الأنباء.



"التعليم" تعلن انتهاء الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية دور ثان

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية (الدور الثانى) صباح اليوم الثلاثاء الموافق 8/8/ 2023، وذلك وفق الجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أدى (58118) طالب وطالبة الامتحانات في (358) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد (645) مادة امتحانية في الفترة من 29/7/2023 وحتى 8/8/2023 وقد تمت الامتحانات وفق الخطة الموضوعة لها بصورة ميسرة للطلاب الممتحنين.

وأوضحت الوزارة، أن غرفة العمليات الرئيسية للامتحانات بديوان عام الوزارة تواصلت مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، وذلك للاطمئنان والوقوف على مدى انتظام سير وأداء الامتحانات، والتأكد من وصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان فى الموعد المحدد، وتذليل أى عقبات تواجه لجان سير الامتحان واتباع التعليمات الخاصة بإجراءات تأمين الامتحانات.



ألمانيا تجلى 13 ألفا من منازلهم إثر اكتشاف قنبلة من الحرب العالمة الثانية

أجلت إدارة الإطفاء في مدينة دوسلدورف الألمانية، 13 ألف شخص من منازلهم، مؤقتًا كإجراء أمان، بعد اكتشاف قنبلة أمريكية يعود تاريخها إلى الحرب العالمية الثانية .

وكان من المقرر نزع فتيل القنبلة التي تزن طنًا بين عشية وضحاها من الاثنين إلى الثلاثاءولكن لم يتم تفكيكها حتى الآن، وتم اكتشافها أثناء العمل في حي بالقرب من حديقة الحيوانات ، وفقًا لبيان صحفي صادر عن رجال الإطفاء الألمان.

ولا تزال أرض المدن الألمانية مليئة بالقنابل غير المنفجرة ، بعد 78 عامًا من نهاية الحرب العالمية الثانية، ويتم اكتشاف الأجهزة المتفجرة بانتظام في مواقع البناء أو الترميم أو البحث الأثري.



الزمالك يقيد لاعبيه القدامى فى القائمة الأولى

أنهى مسئولو نادى الزمالك إجراءات قيد لاعبى الفريق الأبيض القدامى في القائمة الأولى قبل أن يغلق اتحاد الكرة باب قيد القوائم الأولى لفرق الدوري الممتاز وهي المخصصة للاعبين الممتدة عقودهم مع أنديتهم، بجانب العائدين من الإعارات.

في سياق مختلف تنتظر إدارة نادى الزمالك، عودة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول، من أجل عقد جلسة معه لحسم عدة ملفات معلقة، على رأسها مناقشة مصير اللاعبين الذين تم قيدهم في قائمة الفريق الأولى، خاصة في ظل تلقي بعضهم عروضًا للرحيل في الانتقالات الصيفية الحالية، إلا إن الإدارة ترفض البت في أي عرض إلا بعد عودة أوسوريو من الأجازة السلبية، حيث غادر المدرب القاهرة لقضاء أجازته مع أفراد أسرته.



الرئيس السيسى يفتتح مسجد السيدة نفيسة بعد أعمال التطوير والترميم

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، مسجد السيدة نفيسة - رضى الله عنها - بعد أعمال التطوير والترميم.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تنفذ خطة لتطوير القاهرة التاريخية، متابعا: "اللى بيتعمل هنا في مسجد السيدة نفيسة في إطار خطة الدولة المصرية لتطوير القاهرة التاريخية.. علشان نستعيد مكانة مصر في هذا المقام التاريخي العظيم في القاهرة التاريخية".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مسجد السيدة نفيسة: "شغالين دلوقتي في عرب اليسار.. والهدف منها زي ما عملنا في منطقة مجري العيون وغيرنا الواقع الصعب.. متحركين في إطار خطة نتمنى من الله أن يوفقنا فيها".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مساهمة طائفة البهرة في تطوير مساجد آل البيت عنوان للمحبة والمودة، متابعا: "النهاردة تحديدا في وجود جلالة السلطان والعائلة والمرافقين له.. بنتشرف ان احنا موجودين في مقام طيب وكريم.. مقام السيدة نفيسة.. اتعمل المسجد والمنطقة المحيطة والضريح الكريم.. ربنا يعنيا على ان نكمل ويتقبل منا ويعين عليه".

وأضاف الرئيس السيسي: "مرة تانية برحب بيك جلالة السلطان.. وبشكرك وسعيد أن اشوفك في زيارتك لمصر.. وبشكرك شكرا جزيلا باسمي وباسم كل المصريين على المساهمة الجميلة اللى بتكون دايما عنوان للمحبة والمودة.

وتابع الرئيس السيسي: "مش هنسي أقول أن احنا في مصر.. طائفة البهرة هما عايشين وسط أهلهم في مصر بمنتهي الود والاحترام والتقدير.. ومش مني أنا أو كدولة.. عايشين وسط الشعب المصري.. برحب بيكم وسعداء باليوم الكريم والجميل ده.. ربنا يعينا على كل طيب ويفيء على مصر بالخير.. وشكرا جزيلا".



الحكومة تنفى تفشى مرض الدرن فى مصر عبر النازحين إليها

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء انه فى ضوء ما تم تداوله من مقطعاً صوتياً يزعم تفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها، وأن المعلومات المتداولة بالمقطع الصوتي غير حقيقية ولا تمت للواقع بأي صلة، وأنه بناءً على التعامل الصحي مع النازحين والذي تقوم به الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الأممية، لم يتم رصد أي مؤشرات لوجود ارتفاع في معدلات الإصابة بالأمراض المعدية بينهم، وأن معظم الحالات المرضية النازحة هي حالات تعاني من أمراض مزمنة كالسكر، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، كما أن معدل الإصابة بالدرن في دول النازحين، طبقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية، هي نسبة في حدود المتوسطات العالمية للإصابة.

ونشدد على امتلاك وزارة الصحة والسكان، واحداً من أقوى برامج ترصد الأمراض المعدية على مستوى العالم، بشهادة منظمة الصحة العالمية، ويتم ترصد جميع الحالات قبل دخولها إلى البلاد، وتحويل الحالات المشتبهة إلى وحدات الأمراض الصدرية للكشف عليها واتخاذ جميع إجراءات التشخيص والعلاج المبكر عند التأكد من الإصابة بالمرض.



تنسيق الجامعات 2023.. مد المرحلة الأولى بالجامعات والمعاهد حتى الخميس

قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الأولى في تمام الساعة السابعة من مساء الخميس القادم الموافق 10 أغسطس، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

وأشار السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.



الأرصاد: انفراجة بحالة الطقس الأيام القادمة بسبب منخفض العروض الوسطى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بعد أن أحكم منخفض الهند الموسمى سيطرته على البلاد خلال الفترة الماضية وعمل على رفع درجات الحرارة، تأتى الانفراجة خلال الأيام القادمة مع تقدم مرتفع العروض الوسطى.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن منخفض العروض الوسطى يجلب معه رياح شمالية غربية تعمل على تلطيف الأجواء على أغلب الأنحاء كما يصاحبه نشاط للرياح التى تعمل على تشتت الرطوبة خلال فترات الليل، وتستمر هذه الأجواء حتى مطلع الأسبوع المقبل.



مجلس الدولة يستقبل المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد لعقد المقابلات الشخصية

استقبل مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة من دفعة 2022 بحضور رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص، وذلك لعقد المقابلات الشخصية، لعدد 200 متقدم.

وتجرى المقابلات الشخصية لكل جامعة على حدة وفقاً للجدول المعلن لكل جامعة والذي يتمّ تبليغ كل مرشح للوظيفة برسالة نصية على هاتفة المحمول، ويجري المجلس المقابلات يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع، وتشمل هذه المقابلات الذكور والإناث.



65 جنيها رسوم مقابل حصول الطالب على شهادة النجاح بالثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن رسوم حصول وتسليم الطالب إخطار النجاح من المدارس 65 جنيها نظير تكلفة طباعة وتحرير الشهادة ورسوم تنمية موارد الدولة وضريبة دمغة نوعية، مشددة على ضرورة تسليم الشهادة للطالب بنفسه بعد التحقق من بطاقة الرقم القومى، وفى حالة عدم استلام الطالب الشهادة خلال 3 أيام من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة يتم اخطاره على عنوانه للحضور لاستلام شهادة النجاح بالثانوية العامة.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الانتهاء من طباعة شهادات الثانوية العامة المؤمنة، على أن يتم تسليمها للطلاب بالمدارس اعتبارًا من الأحد 6 أغسطس 2023، علمًا بأنه تم تسليم النتيجة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عقب الإعلان الرسمي عنها.