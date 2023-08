3 قتلى باصطدام مروحيتى إطفاء جنوب كاليفورنيا.. فيديو

أعلن مسؤولون أمريكيون أن ثلاثة أشخاص قتلوا باصطدام طائرتي إطفاء خلال مكافحة حريق في منطقة كابازون جنوب ولاية كاليفورنيا.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال رئيس المنطقة الجنوبية في إدارة مكافحة الحرائق في كاليفورنيا، ديفيد فولشر في مؤتمر صحفي إن المروحية الأولى تمكنت من الهبوط بسلام في مكان قريب لكن لسوء الحظ، تحطمت المروحية الثانية وقتل جميع الأعضاء الثلاثة بشكل مأساوي.

🚨#BREAKING: Two Firefighting helicopter has crashed in a mid air collision while fighting brush fire



📌#Cabazon | #California



Currently, there is a deadly incident in Cabazon, California that occurred this evening, where two firefighting helicopters collided in mid-air while… pic.twitter.com/t8kXt6VSy5