130 كيس حشيش ومطاردة مُثيرة.. كيف تمكن الأمن من ضبط تاجري مخدرات فى بدر

كتب أحمد حسني

بحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة، كانت في طريقها للترويج على الشباب والمواطنين، لكن يقظة رجال الأمن نجحت في إيقافهما وضبطهما بعد مطاردة مُثيرة على الطريق، في النقاط التالي يكشف اليوم السابع كيف تمكنت قوات الأمن من القبض على متهمين كان بحوزتهما 130من مخدر الحشيش في دائرة قسم بدر.

-اشتبهت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بدر فى إحدى السيارات.

-حال قيام القوة باستيقافهما قاما بالانعطاف والدوران والسير عكس الاتجاه.

- المتهمين ألقوا جوال كان بحوزتهما وعُثر بداخله على (عدد 130 كيس من مُخدر الحشيش وزنت 13 كيلو جراما) .

- تم ضبط أحد المتهمين وعرضه على النيابة.

-باستهداف المتهم الأخر تبين عدم تواجده بمحل إقامته

-عُثر على السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

-بتتبع خط سير المتهم أمكن ضبطه بمحل اختبائه بمحافظة الغربية.

-وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم المحبوس.