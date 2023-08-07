اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 أغسطس 2023 04:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

130 كيس حشيش ومطاردة مُثيرة.. كيف تمكن الأمن من ضبط تاجري مخدرات فى بدر

الإثنين، 07 أغسطس 2023 02:54 م
130 كيس حشيش ومطاردة مُثيرة.. كيف تمكن الأمن من ضبط تاجري مخدرات فى بدر حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة، كانت في طريقها للترويج على الشباب والمواطنين، لكن يقظة رجال الأمن نجحت في إيقافهما وضبطهما بعد مطاردة مُثيرة على الطريق، في النقاط التالي يكشف اليوم السابع كيف تمكنت قوات الأمن من القبض على متهمين كان بحوزتهما 130من مخدر الحشيش في دائرة قسم بدر.
 
-اشتبهت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بدر فى إحدى السيارات.
 
-حال قيام القوة باستيقافهما قاما بالانعطاف والدوران والسير عكس الاتجاه.
 
- المتهمين ألقوا جوال كان بحوزتهما وعُثر بداخله على (عدد 130 كيس من مُخدر الحشيش وزنت 13 كيلو جراما).

- تم ضبط أحد المتهمين وعرضه على النيابة.

-باستهداف المتهم الأخر تبين عدم تواجده بمحل إقامته

-عُثر على السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

-بتتبع خط سير المتهم أمكن ضبطه بمحل اختبائه بمحافظة الغربية.

-وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم المحبوس.

 

 

 

 


ترويج المخدرات

تجاراه المخدرات

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة

وزارة الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 5.6 مليون جنيه

الأحد، 06 أغسطس 2023 10:22 م

جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدرة

الأحد، 06 أغسطس 2023 12:41 م

ضبط راكب أجنبى بمطار الغردقة الدولى بحوزته 156 قرص ترامادول مخدر

الأحد، 06 أغسطس 2023 12:32 م

الداخلية تضبط 312 قضية مخدرات و124 قطعة سلاح

الأحد، 06 أغسطس 2023 11:46 ص

الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 805 آلاف جنيه بدمياط

الأحد، 06 أغسطس 2023 11:42 ص

مطاردة مثيرة لتاجر مخدرات وتحريز 130 كيس مواد مخدرة بالقاهرة

الأحد، 06 أغسطس 2023 11:41 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة