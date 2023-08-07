هل من الأفضل تنظيف الأسنان بالخيط الطبي قبل تفريشها أم بعده؟

كتبت نهير عبد النبى

نظافة الأسنان من أكثر الأشياء المهمة التي يجب الإعتناء بها، فإن العناية ب الأسنان لا تحارب رائحة الفم الكريهة فقط، بل تقي من التسوس وأمراض اللثة، وتساهم في الحصول على أسنان بيضاء لامعة لكن عندما يتعلق الأمر بتنظيف الأسنان بالخيط والفرشاة، فقد لا يهتم بعض الناس بتسلسلهما الصحيح.

وحسب ما ذكره موقع helthy فإن استخدام فرشاة الأسنان طريقة ممتازة لتنظيفها وإزالة اللويحة السنية ومنع التسوس، ولكنها غير كافية للحفاظ على صحة الأسنان والوقاية من أمراض اللثة، فالصحة الفموية تتطلب أكثر من ذلك.

يساهم تنظيف الأسنان بالخيط في الحفاظ على النظافة الفموية الجيدة؛ لأنه يزيل اللويحة السنية وبقايا الطعام العالقة بين الأسنان.

لماذا من الأفضل تنظيف الأسنان بالخيط قبل تفريشها؟

اعتاد بعض الأشخاص تنظيف أسنانهم بالفرشاة، ثم تنظيفها بالخيط إن مشكلة هذا التسلسل هي أن بقايا الطعام -إضافةً إلى اللويحة السنية، والبكتيريا الموجودة بين الأسنان التي يزيلها الخيط- ستبقى في الفم حتى استخدام الفرشاة مرة أخرى.

لذلك، عند تنظيف الأسنان بالخيط، ثم تفريشها، تزيل حركة الفرشاة بقايا الطعام من الفم، ما يؤدي إلى نقص الترسبات اللويحية في الفم، وتراجع خطر الإصابة بأمراض اللثة.

وفقًا لدراسة يستطيع الفلورايد الموجود في معاجين الأسنان القيام بوظيفته في حماية الأسنان على نحو أفضل، ولكن عند إزالة الشوائب أولًا.

كيفية الوقاية من أمراض اللثة؟

مرض اللثة -أو ما يسمى بمرض الأنسجة الداعمة السنية- هو عدوى في الفم تتلف الأنسجة الرخوة والعظام الداعمة للأسنان ويحدث مرض اللثة عند تراكم الكثير من البكتيريا على سطح الأسنان.

قد ينتج هذا المرض عن سوء العناية الفموية الذي يشمل التنظيف غير الجيد بالفرشاة أو الخيط، وإهمال تنظيف الأسنان الروتيني.

ما هى أعراض مرض اللثة؟

-رائحة الفم الكريهة.

-تورم اللثة واحمرارها، والشعور بالألم.

- تخلخل الأسنان.

-نزيف اللثة.

-إزالة اللويحة السنية:

من المهم تنظيف الأسنان بالخيط إضافةً إلى تفريشها يوميًا؛ لأن اللويحة السنية هي السبب الرئيسي لمرض اللثة وتصبح اللويحة عادةً صلبة على الأسنان خلال24-36 ساعة، ولكن إذا استخدم الخيط بانتظام ونظفت الأسنان بالفرشاة، فعلى الأرجح أنها لن تصبح صلبة.

بعد تنظيف الأسنان بالخيط والفرشاة، يجب ألا ننسى بصق ما تبقى من معجون الأسنان دون شطف الفم وقد يُفاجئ هذا الأمر كثيرًا من الناس ممّن اعتادوا شطف الفم بالماء أو بغسول الفم بعد تفريش الأسنان.

سبب عدم شطف الفم بعد تفريش الأسنان:

إن شطف الفم بالماء بعد تنظيف الأسنان يزيل الفلورايد، وهو معدن يضاف إلى العديد من منتجات العناية الفموية لتقوية الأسنان ونتيجةً لذلك، لا تؤثر معاجين الأسنان تأثيرًا كافيًا يمنع تسوس الأسنان.

يجب مقاومة الرغبة في شطف الفم مباشرة بعد تفريش الأسنان؛ لإبقاء الفلورايد على الأسنان لأطول مدة زمنية ممكنة وإذا كان هناك قلق من بقاء كمية زائدة من معجون الأسنان في الفم، يمكن شطف الفم بملعقة صغيرة من الماء، ثم بصقها.

إذا أردنا استخدام غسول الفم للحصول على نفَس منعش وتجنب تسوس الأسنان، لا بدّ من الانتظار بضع ساعات بعد تنظيف الأسنان، إضافةً إلى التوقف عن الأكل والشرب30 دقيقة على الأقل، بعد استخدام غسول يحتوي على الفلورايد.