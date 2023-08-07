محافظ قنا: توفير مناخ مناسب للاستثمار وتذليل كافة التحديات أمام المستثمرين

قنا صابر سعيد

أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والتحديات أمام الاستثمار والمستثمرين، والعمل على دفع هذا القطاع الهام الذي يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر 2030 خاصة وأن المحافظة بكافة أجهزتها تعمل على خدمة المستثمرين والاستثمار وفقًا للإمكانات، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية " هوّ " بمركز نجع حمادى، في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها مع المستثمرين، لتذليل المشكلات التي قد تقابلهم، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وعدد من المعنيين بملف الصناعة والإستثمار بالهيئة والمحافظة.

واستمع محافظ قنا، خلال الاجتماع إلي عدد من مطالب المستثمرين وأصحاب المصانع، ووجه على الفور بدراستها وإيجاد الحلول العاجلة لها.

وقدم المستثمرين، شكرهم لمحافظ قنا لما لمسوه من اهتمام كبير لمطالبهم، وحرصه على وضع حلول عاجلة لها وهو ما دفعهم للإقبال على الاستثمار والتوسع فى مشروعاتهم داخل المناطق الصناعية بمحافظة قنا.