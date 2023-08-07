اليوم السابع
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برعاية وزارة الإتصالات..

غداً.. انطلاق فعاليات الدورة التدريبية "الإدارة الرقمية للمشروعات" بأسوان

الإثنين، 07 أغسطس 2023 02:51 م
غداً.. انطلاق فعاليات الدورة التدريبية "الإدارة الرقمية للمشروعات" بأسوان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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تنطلق فعاليات الدورة التدريبية "للبرنامج التطبيقى على أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات" وذلك للعاملين المعنيين بمختلف أجهزة محافظة أسوان خلال الفترة من 8 إلى 10 أغسطس الجارى، تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.
 
وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أهمية هذه الدورة التدريبية المتخصصة ودورها فى تأهيل العاملين لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد مع تمكينهم من تعظيم الإستفادة من أدوات إدارة المشروعات الرقمية في تنفيذ وإدارة المشروعات على المدى القصير والمتوسط.
 
وأشار إلى أن ذلك يساهم فى رفع كفاءة إستخدام الموارد المتاحة وترشيد الإنفاق وتقليل الفاقد والمحافظة على البيئة، كما أشاد اللواء أشرف عطية بالتعاون والتنسيق المتواصل مع وزارة الاتصالات ودوره فى توفير الدعم اللازم لتنمية الجهود المبذولة ضمن خطة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي والتكنولوجى الجارية بالمحافظة من أجل تحقيق طفرة ونقله نوعية بهذا المجال تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع فى تطبيق المشروع القومى " مصر الرقمية - ورؤية مصر 2030".
 
ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان، أن الدورة تستهدف تدريب عدد 35 من العاملين ذوى الصلة بأعمال تخطيط وتنفيذ ومتابعة المشروعات القومية والإستثمارية بالديوان العام وجميع المديريات والإدارات والمراكز التابعة ، مشيرة إلى أن الدورة التدريبية تهدف إلى تطوير آليات العمل من خلال تعزيز المعارف وصقل الخبرات ومهارات الإدارة الرقمية للمشروعات لدى العاملين المختصين ، فضلاً عن تعزيز دور الرقمنة فى إدارة الأعمال الحكومية بكفاءة وفعالية.

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