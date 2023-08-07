عصابة الربع دستة يعترفون بتكوين تشكيل لخطف الهواتف بالقاهرة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف أفراد تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين بارتكاب عدة سرقات للهواتف المحمولة من المواطنين بالشوارع في القاهرة، وأضافوا أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أنهم يستخدمون تروسيكل في تتبع الضحية المستهدف سرقته واستغلال تحدثه بالهاتف وخطفه والهرب.

واعترف المتهمون أن الهواتف المضبوطة بحوزتهم والبالغ عددها 6 هواتف من حصيلة عدة سرقات بذات الأسلوب، وأضافوا أنهم يبيعونها لعملائهم وتقسيم حصيلة البيع بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وضبط المتهمين أثناء مرور قوة أمنية بمنطقة المطرية، لمتابعة الحالة الأمنية، فتمكنوا من ضبط 3 أشخاص يستقلون تروسيكل، يسير عكس الاتجاه، وضبط بحوزة المتهمين 6 هواتف محمولة، اعترفوا بسرقتها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.