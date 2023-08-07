اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 أغسطس 2023 04:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

عصابة الربع دستة يعترفون بتكوين تشكيل لخطف الهواتف بالقاهرة

الإثنين، 07 أغسطس 2023 12:33 م
عصابة الربع دستة يعترفون بتكوين تشكيل لخطف الهواتف بالقاهرة جريمة سرقة الهاتف- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعترف أفراد تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين بارتكاب عدة سرقات للهواتف المحمولة من المواطنين بالشوارع في القاهرة، وأضافوا أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أنهم يستخدمون تروسيكل في تتبع الضحية المستهدف سرقته  واستغلال تحدثه بالهاتف وخطفه والهرب.
 
واعترف المتهمون أن الهواتف المضبوطة بحوزتهم والبالغ عددها 6 هواتف من حصيلة عدة سرقات بذات الأسلوب، وأضافوا أنهم يبيعونها لعملائهم وتقسيم حصيلة البيع بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
 
وضبط المتهمين أثناء مرور قوة أمنية بمنطقة المطرية، لمتابعة الحالة الأمنية، فتمكنوا من ضبط 3 أشخاص يستقلون تروسيكل، يسير عكس الاتجاه، وضبط بحوزة المتهمين 6 هواتف محمولة، اعترفوا بسرقتها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

سرقة الهواتف

تشكيل عصابى

امن القاهرة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة