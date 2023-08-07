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تنظمه جامعة حلوان سبتمبر 2023

تعرف على تاريخ أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية

الإثنين، 07 أغسطس 2023 01:58 م
تعرف على تاريخ أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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تاريخ أسبوع شباب الجامعات مميز وحافل تشرف جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بتنظيم فعالياته هذا العام سبتمبر - 2023 وهو مناسبة قومية يلتقى فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية للتنافس الشريف في مختلف أنواع الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية والجوالة. 
 
وقد افتتح الأسبوع الأول الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عام 1954، ونظمه كمال الدين حسين وزير التربية والتعليم في ذلك الوقت، كما شارك في فعالياته نحو 800 طالب، وحضر اللقاء الملك حسين عاهل الأردن الراحل.
 
وفي عام 1956 ،عادت جامعة القاهرة مرة أخرى لتنظم الأسبوع الثاني بعد عامين، ثم نظمت جامعة عين شمس الأسبوع الثالث في بداية الستينيات، ثم جامعة دمشق السورية التي نظمت الأسبوع الرابع في سوريا تماشيا مع الوحدة العربية.
 
عقب فترة توقف حملت جامعة قناة السويس، شعلة تنظيم أسبوع شباب الجامعات من جديد، فنظمت الأسبوع الأول عام 1987 ،ثم تبعتها جامعة القاهرة التي نظمت الأسبوع الثاني عام 1991 ،تلتها جامعة الزقازيق، والتي نظمت الأسبوع الثالث عام 1996.
 
وكان الأسبوع الرابع في جامعة القاهرة عام 1999 ،ثم نظمت جامعة المنيا الأسبوع الخامس 2001 ،ثم جامعة أسيوط، والتي أقيم بها الأسبوع السادس في 2003.
 
واستضافت جامعة المنصورة الأسبوع السابع لشباب الجامعات في 2005 وفي عام 2007 ،كان موعد الأسبوع الثامن، والذي شهدته جامعة المنوفية، والذي افتتحه الرئيس مبارك، بمشاركة نحو 21 جامعة حكومية وفي عام 2009، كان موعد الأسبوع التاسع، والذي عقد للمرة الثانية بجامعة المنصورة.
 
أما الأسبوع العاشر لشباب الجامعات في عام 2015 ،فقد نظم برعاية وحضورالرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي غادر إلى جامعة قناة السويس لحضورحفل الافتتاح، بالإضافة إلى الالتقاء برؤساء الجامعات والطلاب بمشاركة 7 آلاف طالب وطالبة من 25 جامعة مصرية، تحت شعار "بالعلم والشباب.. تحيا مصر".
 
وقامت جامعة كفرالشيخ باستضافة أسبوع شباب الجامعات الثاني عشرـ فبراير 2019.
 
وتشرف جامعة حلوان باستضافة أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر ـ سبتمبر 2023
 
 
 

اسبوع شباب الجامعات

السبد قنديل

اخبار مصر

جامعة حلوان



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