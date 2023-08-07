الإحصاء: 24% ارتفاعاً فى قيمة الصادرات المصرية للأردن خلال عام 2022

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن لتصل إلى 980.4 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 915.8 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.1%.



أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الأردن خلال عام 2022

1. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 157.3 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 55 مليون دولار.

3. محضرات خضر بقيمة 41.7 مليون دولار.

4. خضر ونباتات بقيمة 37.2 مليون دولار.

5. منتجات من خزف بقيمة 34.4 مليون دولار.

6. شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 34.3 مليون دولار.

7. ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 32.4 مليون دولار.

8. فواكه بقيمة 31.7 مليون دولار.

9. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 30.1 مليون دولار.

10. مصنوعات من حديد وصلب بقيمة 26.1 مليون دولار.

أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من الأردن خلال عام 2022

1. أسمدة بقيمة 143.4 مليون دولار.

2. منتجات الصيدلة بقيمة 24.3 مليون دولار.

3. ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 12.7 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 11.9 مليون دولار.

5. منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 6.8 مليون دولار.

6. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 6 مليون دولار.

7. مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 5.7 مليون دولار.

8. أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 5.4 مليون دولار.

9. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 4.7 مليون دولار.

10. فواكه بقيمة 4.1 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر 29.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2023 مقابل 13.1مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2021/2022 بنسبة ارتفاع قدرها 122.9%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن 792.9 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 مقابل 774.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.4%، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في مصر 9.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 12.3 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 21.8%.