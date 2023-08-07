اليوم السابع
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إحالة عاطلين للمحاكمة لاتهامهما بسرقة السيارات بأسلوب "الجر" فى البساتين

الإثنين، 07 أغسطس 2023 01:51 م
إحالة عاطلين للمحاكمة لاتهامهما بسرقة السيارات بأسلوب "الجر" فى البساتين محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة البساتين إحالة عاطلين للمحاكمة العاجلة امام محكمة الجنح بتهة سرقة السيارات بأسلوب "الجر" وتقطيعها وبيعها "خردة" لأحد التجار.
 
بدأت تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين"لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث حال شروعهما فى سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة البساتين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة بأسلوب الجر، وتم بإرشادهما ضبط بعض الأجزاء المتبقية من السيارات المستولى عليها لدى عميليهما "سىء النية" أمكن ضبطهما، كما تم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة فى تقطيع السيارات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهم بالسرقة.
 

البساتين

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السرقة

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