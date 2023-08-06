نهاية رحلة تاجر حشيش في كمين قبل ترويج بضاعته في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

رصدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تورط عاطل في ترويج المواد المخدرة بين عملائه، والتردد على عدة مناطق في الجيزة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وإحباط محاولته ترويجها، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل المتهم إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث الجيزة، إلى تورط عاطل في ترويج المواد المخدرة بين عملائه من المتعاطين، وتردده عليهم في عدة مناطق، لتوصيلها لهم.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من رصد تحركات المتهم، وإعداد كمين له، ليتم القبض عليه، وبحوزته عددا من قطع الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، قبل ترويج المخدر بين عملائه.

بمواجهة المتهم اعترف أمام رجال المباحث، بالاتجار بالمضبوطات، وحيازتها تمهيدا لترويجها، فتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.