ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن متحدث باسم الوزارة إن "الخدمات العملياتية تلقت اتصالات بشأن نشاط الدفاع الجوي وانفجارات في منطقتي تولا وموسكو، حيث كانت الأصوات التي سمعت مرتبطة بطلعات جوية مبرمجة للطيران العسكري الروسي".



وأوضحت وزارة الطوارئ الروسية أن الاتصالات الهاتفية جاءت من تولا ودوبنا وألكسين وزاوكسكي، مؤكدة أنها "لم تسجل أي حالات طوارئ في المنطقة، وأن أصوات الانفجارات كانت بسبب تحليق جوي مبرمج لطائرة عسكرية".