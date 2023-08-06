مفوّض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان يصل بغداد فى زيارة رسمية

أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، وصول مفوّض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى العاصمة العراقية بغداد.
وقال الصحاف - وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إن" مفوّض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان فولكر تورك، وصل اليوم إلى بغداد فى زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام".
وأضاف، أن تورك من المقرر أن يلتقى - خلال الزيارة - الرئاسات الثلاث فى العراق، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، ووزير العدل، ويزور إقليم كردستان العراق ويلتقى مسؤولى الحكومة، ويزور محافظة البصرة والمحافظ".
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