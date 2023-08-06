مؤشرات أولية للهندسة.. 345 درجة حد أدنى لارتفاع أعداد الحاصلين على 85%

كتب محمد صبحى

كشفت مؤشرات التنسيق للقبول بالجامعات بالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية عن احتمالية زيادة الحد الأدنى للقبول، وذلك بسبب ارتفاع مجموع الطلاب الحاصلين على أكثر من 85% عن العام الماضى مما يرجح تسجيل الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة بين 345 إلى 342 درجة، وذلك حسب إقرار اللجنة العليا للتنسيق نسب القبول في كليات الهندسة وفي ضوء تحول رغبات الكثير من الطلاب للالتحاق بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى.

وفى نفس السياق تشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشرات تنسيق القبول بكليات الإعلام والتمريض والجامعات التكنولوجية وذلك نظرًا لبدء تطبيق الغاء اختبارات القدرات بالنسبة لكليات الإعلام والجامعات التكنولوجية وأيضا إلغاء قواعد التوزيع الاقليمى بالنسبة لكليات التمريض.

وكانت وزارة التعليم العالى قررت فتح موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023.

وأشارت الوزارة إلى أن الحد الأدنى للشعبة العلمية سجل 362 درجة فأكثر أى بنسبة 88.29% بإجمالى عدد طلاب 22304، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أى بنسبة 83.41% بإجمالى عدد طلاب 15013، وسجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أى بنسبة 70.61% بإجمالى عدد طلاب 74923، ويبلغ إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى من جميع الشعب 112240 طالبا.