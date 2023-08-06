اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 أغسطس 2023 11:04 ص
أكرم القصاص

الرئيسية أخبار عاجلة

مؤشرات أولية للهندسة.. 345 درجة حد أدنى لارتفاع أعداد الحاصلين على 85%

الأحد، 06 أغسطس 2023 03:00 ص
مؤشرات أولية للهندسة.. 345 درجة حد أدنى لارتفاع أعداد الحاصلين على 85% تنسيق الجامعات
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت مؤشرات التنسيق للقبول بالجامعات بالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية عن احتمالية زيادة الحد الأدنى للقبول، وذلك بسبب ارتفاع مجموع الطلاب الحاصلين على أكثر من 85% عن العام الماضى مما يرجح تسجيل الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة بين 345 إلى 342 درجة، وذلك حسب إقرار اللجنة العليا للتنسيق نسب القبول في كليات الهندسة وفي ضوء تحول رغبات الكثير من الطلاب للالتحاق بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى.

وفى نفس السياق تشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشرات تنسيق القبول بكليات الإعلام والتمريض والجامعات التكنولوجية وذلك نظرًا لبدء تطبيق الغاء اختبارات القدرات بالنسبة لكليات الإعلام والجامعات التكنولوجية وأيضا إلغاء قواعد التوزيع الاقليمى بالنسبة لكليات التمريض.

وكانت وزارة التعليم العالى قررت فتح موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023.

وأشارت الوزارة إلى أن الحد الأدنى للشعبة العلمية سجل 362 درجة فأكثر أى بنسبة 88.29% بإجمالى عدد طلاب 22304، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أى بنسبة 83.41% بإجمالى عدد طلاب 15013، وسجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أى بنسبة 70.61% بإجمالى عدد طلاب 74923، ويبلغ إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى من جميع الشعب 112240 طالبا.


تنسيق الجامعات 2023

مكتب التنسيق

تنسيق القبول بالجامعات المصرية 2023

تنسيق القبول بالجامعات اليوم السابع

موقع نتيجة التنسيق

منظومة التنسيق الالكتروني

تنسيق الجامعات الخاصة 2023 اليوم السابع

تنسيق المرحلة الأولى

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق

الحد الأدنى لقبول المرحلة الأولى

الحد الأدنى للطب

الحد الأدنى للهندسة

موقع التنسيق للجامعات 2023

مكتب تنسيق القبول في الجامعات المصرية

موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة

تنسيق الثانوية العامة 2023 القاهرة

تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات

كيف يتم التواصل مع مكتب التنسيق

موقع مكتب التنسيق الرئيسي

رقم مكتب التنسيق بجامعة عين شمس

مواعيد مكتب تنسيق جامعة القاهرة

رقم مكتب التنسيق للشهادات المعادلة

رقم شكاوى التنسيق

شكاوى مكتب التنسيق

مكتب تنسيق الجامعات

عنوان مكتب التنسيق الرئيسي

عنوان مكتب التنسيق الرئيسي بالجيزة

عنوان مكتب التنسيق بالقاهرة

نتيجة التنسيق بالاسم

معرفة التنسيق برقم الجلوس

تنسيق القبول بالكليات والمعاهد

تنسيق الجامعات الخاصة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

تنسيق الجامعات 2023.. جامعة سيناء تعلن فتح باب القبول ومنح دراسية للمتفوقين

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 03:45 م

تنسيق الجامعات.. مكتب التنسيق يناشد طلاب الثانوية بسرعة التسجيل لاختبارات القدرات

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 01:38 م

تنسيق الجامعات 2023.. قائمة الأخطاء الشائعة للتعامل مع موقع التنسيق

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 12:33 م

تنسيق الجامعات 2023.. استثناء أوائل الثانوية العامة من قواعد التوزيع الجغرافى

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 11:08 ص

تنسيق الجامعات 2023.. هل تغير نظام التنسيق الإلكترونى للجامعات والمعاهد؟

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 11:00 ص

تنسيق الجامعات 2023 .. 165 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بموقع التنسيق

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 10:59 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة