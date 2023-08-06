

وذكرت "كونا" مساء السبت أن المتحدث باسم الرئاسة المستشار أحمد فهمي قال - في بيان - إن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى ال خليفة في مدينة العلمين الجديدة، وأن الزعيمين تناولا خلال اللقاء عددا من القضايا والتطورات الاقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر والرؤى بشأنها حيث تم تأكيد أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين الشقيقين.



وأضافت "كونا" أن المتحدث الرئاسي اوضح انهما تناولا العلاقات الأخوية على مختلف الأصعدة بين مصر والبحرين سياسيا واقتصاديا وتنمويا والتي ترتكز على دعائم الأخوة والثقة بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والبناء والتنمية.