حياة كريمة تطور قرى ونجوع أسوان.. مشروعات عملاقة بكافة القطاعات وتوفير الخدمات

أسوان- صلاح المسن

جهد غير مسبوق، توليه الجمهورية الجديدة لتطوير الريف المصرى، وتوفير جميع الخدمات للمواطنين من خلال مبادراتها الرئاسية التى تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.

ومبادرة حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، إحدى أكبر وأضخم المبادرات المجتمعية، فى تاريخ الدولة المصرية، التى نجحت فى توحيد صفوف كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى أنشطة المبادرة.

وأوشكت مشروعات، مبادرة حياة كريمة في أن تؤتي ثمارها، بمحافظة أسوان، التي تشمل كافة المراكز الإدارية بمحافظة أسوان، حيث تم إنجاز جزء كبير فى أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالعديد من قرى ونجوع محافظة أسوان المستهدفة، حيث تعمل المبادرة على أحداث تنمية شاملة بقرى أسوان، والمشاريع التنموية، تأتى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة والتى تهدف للارتقاء بمعدل تطور قرى الريف المصرى.

وغيرت المشروعات التنموية بالقرى المستهدفة، وجه الحياة بالقرى المستهدفة، وحولت مشروعات حياة كريمة، الأحلام إلى واقع ملموس بعد نهو المشروعات التى تخدم المواطن البسيط والتى تحول القرية المصرية إلى مدينة من حيث الخدمات العامة والمرافق الأساسية.



جانب من مشروعات حياة كريمة (1)



جانب من مشروعات حياة كريمة (2)



جانب من مشروعات حياة كريمة (3)



جانب من مشروعات حياة كريمة (4)



جانب من مشروعات حياة كريمة (5)



جانب من مشروعات حياة كريمة (6)



جانب من مشروعات حياة كريمة (7)



جانب من مشروعات حياة كريمة (8)

ومن القرى المستهدفة، قري غرب أسوان وغرب سهيل، التي تتبع اداريا مركز أسوان، والتي تأتي ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ويجري بهذه القري حزمة من المشروعات المتنوعة بمختلف قطاعات العمل العام والتى ستخدم 30 ألف من المواطنين والأهالى ، ومن المشروعات الحيوية، مشروع إنشاء محطة المعالجة الثلاثية بغرب أسوان بنسبة 65% حيث تبلغ طاقتها 3 آلاف م3/يوم ، بالإضافة إلى محطات الرفع بغرب أسوان بإجمالى 5 محطات وبنسب تنفيذ تراوحت ما بين 45% إلى 60 %

، وأيضاً تنفيذ خطوط الطرد والإنحدار بنسب ومشروع إنشاء محطة المعالجة الثلاثية بغرب سهيل بنسبة 45% حيث تبلغ طاقتها 3 آلاف م3/يوم ، بالإضافة إلى، مشروع توصيل خطوط الطرد بنسبة 95% ، وأيضاً توصيل خطوط الإنحدار بنسبة 35 % .

بالتوازي مع مشروعات قطاع التعليم ومشروعات تحسين الصحة، كما يجري الإسراع في نهوالمشروعات المتبقية وإزالة كافة التحديات التي تحول دون نهوها في الموعد المحدد و المشروعات الجاري العمل بها في قطاعات الصرف الصحي، مياه الشرب، الكهرباء، الغاز الطبيعي، الاتصالات، الشباب والرياضة، الصحة، الحماية المدنية، الأسواق وغيرها

و كذلك إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية، والتي تضم مكاتب خدمات للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين بين القرى والمدن

بينما مجمعات الخدمات الزراعية ، تشمل وحدة بيطرية وجمعية زراعية وإرشاد زراعي ومخزن للأسمدة. بجانب مشروعات بناء وتطوير المدارس وغيرها من مشروعات المرافق والبنية الاساسية ومشروعات الاسكان.

.وذلك بالتوازي مع تنفيذ مشروع مد وتدعيم

شبكات الكهرباء بالقري وتوابعها ،لتساهم هذه المشروعات فى تحسين مستوى المعيشة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالقري الرئيسيةوتوابعها وعلى رأسها خدمات توصيل الكهرباء .علاوة على مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب .ومشروعات إحلال وتجديد شبكة الكهرباء ما بين إحلال محولات وأعمدة وأسلاك معزولة وكشافات ومشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع قدرات المحولات الكهربائية بالقري الرئيسية وتوابعها للمساهمة في تحسين الخدمة للمشتركين،من خلال تطوير ورفع كفاءة جهدالشبكة واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة .

كما تجري متابعة يومية، لمشروعات المبادرة للوقوف علي معدلات التنفيذ و فق البرنامج الزمني، وسحب الاعمال من الشركات المتقاعسة

وينشر "اليوم السابع" عدد من المشروعات التي تم إنشاؤها ضمن المبادرةالرئاسيةويتم تنفيذ حزمة من المشروعات تضم مشروعات في كافة القطاعات، أوشكت علي الإنتهاء،علاوة علي تنفيذ أعمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمدارس والبنية التحتية وتشمل مشروعات المبادرة الرئاسية، مختلف القطاعات الخدمية،منها مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء كذلك مشروعات تغيير الخطوط وتجديد شبكات الكهرباء من محولات وأعمدة،وتتواصل نجاحات مشروعات المبادرة الرئاسية.حيث يتم تنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات الكهرباء بالقري الرئيسية وتوابعها،لتساهم هذه المشروعات فى تحسين مستوى المعيشة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالقرية الرئيسية وتوابعها وعلى رأسها خدمات توصيل الكهرباء،ومشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء ما بين إحلال محولات وأعمدة وأسلاك معزولة وكشافات ومشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع قدرات المحولات الكهربائية بالقرية الرئيسية وتوابعها للمساهمة في تحسين الخدمة للمشتركين،من خلال تطوير ورفع كفاءة جهدالشبكةواستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة .

جدير بالذكر، فان محافظة أسوان حققت معدلات إنجاز عالية فى مشروعات المرحلة الأولى المتعلقة بالإدارة المحلية فى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 19 مشروع تضم 7 أسواق ، و 6 مواقف للسيارات ، و 6 نقاط إطفاء مما سيساهم بدوره فى تقديم خدمات متميزة ، وبالتالى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين المقيمين بها على الوجه الأكمل ، مع الإسراع فى معدلات الإنجاز لمختلف المشروعات المتبقية لتحقيق المردود الإيجابى منها على الوجه الأكمل ، مع القيام بتسوية الشوارع ورفع تراكمات ومخلفات الأعمال أولاً بأول، للتجهيز للبدء فى أعمال الرصف.

من ناحية أخري وفي اطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية ،فأن معدلات تنفيذمشروعات حياة كريمة ، تشمل فى مرحلتها الأولى 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 2000 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام منها 844 مشروع تم الإنتهاء منها، فيما جارى العمل ب 990 مشروع أخر. ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروع للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية .

كما يجري بمحافظة أسوان الاستعدادات لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية مجمع بقرى المبادرة الرئاسية لتقديم خدماتها إلى الجمهور بالقرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى.بالتوازي مع ما انتهت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات من تدريب نحو الموظفين، سينتقلون لتشغيل هذه المجمعات على مهارات التحول الرقمى.

جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذمشروعات حياة كريمة والتى تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1231 مشروع، وبتكلفة تصل لحوالى 26.8 مليار جنيه بمختلف قطاعات العمل العام. ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية، والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو وذلك بعد ضم جميع قرى مراكز محافظة أسوان. لمشروعات المبادرة الرئاسية،وهو الذى يتوازى مع 19 مشروع للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية.وتشهد محافظة أسوان العمل فى مشروعات ضخمة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمعدلات إنجاز عالية أوشكت على الإنتهاء، منها على سبيل المثال 62 مجمع خدمى وزراعى، و 75 كوبرى، و 32 نقطة إسعاف،و157 مركز شباب ،و2 مجمع صناعى، بالإضافة إلى 63 مشروع تابع لسكن كريم.

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021