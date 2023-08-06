حياة كريمة بالشرقية.. 894 مشروعا بـ41 قرية أبرزها 43 مدرسة و10مجمعات خدمية

الشرقية- فتحية الديب

عندما نتحدث عن أهم المبادرات الرئاسية والمشروعات العملاقة التى تمس حياة المواطنين والتأثير على معيشتهم، لابد أن نذكر مبادرة حياة كريمة ومشروع تبطين الترع بكافة محافظات الجمهورية.

وقال المحاسب محمد عبد العال السيد رئيس مجلس مركز ومدينة الحسينية، إن مشروع تبطين الترع من أهم المشروعات القومية التى تشهدها مصر فى العصر الحديث من عدة اتجاهات من أهمها تطوير القطاع الزراعى وقرى الريف المصرى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت مسمى "حياة كريمة"، ومن أهم المشروعات التى نفذت ضمن خطة المبادرة، المشروع القومى لتأهيل الترع لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التجمعات الريفية، متابعا أنه تم تنفيذ 36 مشروعا فى مجال الري بصفة عامة، والانتهاء منها بنسبة 100%.

وأكد، أنه من النتائج المترتبة على تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع بالمحافظة، تقليل الفاقد من المياه بسبب استبحار الترع وتحقيق عدالة في توزيع المياه، فضلا عن المساهمة فى زيادة الإنتاج الزراعي للمحاصيل المختلفة وتقليل نفقات عمليات التطهير الدورية للمجارى المائية.

أما إجمالي المشروعات التى تم إدراجها للتنفيذ بمبادرة حياة كريمة، 894 مشروعا تنفذ داخل 41 قرية ما بين 139 مشروع بالصرف الصحى جارى و62 مشروع فى مجال مياه الشرب و36 مشروع فى مجال الكباري وتبطين الترع 48 مدرسة بإجمالى 614 فصل فى مجال الأبنية التعليمية، جارى تنفيذ 43 مدرسة بإجمالى 525 فصل و41 مشروع فى مجال الغاز الطبيعى و31 فى مجال الصحة و10 مجمعات مصالح حكومية و10 مجمعات زراعية.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعلن اختيار 41 قرية بمركز الحسينية و741 تابعا لتخضع لأعمال التطوير من خلال إقامة بنية تحتية جديدة وتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى وإقامة مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية وكبارى وتوصيل غاز طبيعى للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات للأهالى،وتضمنت خطة التطوير 14 قطاعًا منها، إحلال وتجديد شبكات المياه ومد شبكات جديدة لتوفير مياه الشرب النقية وإنشاء مدارس لتخفيف الكثافة الطلابية والقضاء على نظام الفترتين والارتقاء بمنظومة التعليم، بجانب إنشاء شبكة غاز للقرى المُستهدفة بالكامل باعتباره أحد المصادر النظيفة للطاقة ورصف الطرق لربط القرى ببعضها وتبطين 7 ترع ورفع كفاءة 13 كوبرى.



المشروع القومى لتبطين الترع بالشرقية



تبطين الترع بالشرقية



المشروع القومى لتبطين الترع بالشرقية



المشروع القومى لتبطين الترع



المشروع القومى لتبطين الترع بالشرقية



المشروع القومى لتبطين الترع بالشرقية



المشروع القومى لتبطين الترع بالشرقية