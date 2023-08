تناول المكملات الزائدة يمكن أن يضر أكثر مما ينفع.. أعرف الأسباب

كتبت إيناس البنا

هناك الكثير من الضجيج حول المكملات وفوائدها المحتملة على الصحة، لكن، يلاحظ الخبراء أن تأثيرهم ضئيل للغاية خاصة على الأشخاص الأصحاء، بدلاً من ذلك ، قد تضر المكملات الغذائية بصحتنا بشكل محتمل. ينصح الأطباء دائمًا الناس بعدم تناولها بكميات زائدة، مثل هذه الجرعات الضخمة يمكن أن تشكل مخاطر صحية.

فيتامين د

وفقا لموقع " healthsite"، إذا تناول الأشخاص الأصحاء مكملات فيتامين (د) ، فقد يؤدي ذلك إلى تحفيز الجسم على امتصاص الكالسيوم الإضافي، وفقًا لبحث نُشر في كليفلاند كلينك ، فإن هذا الكالسيوم الإضافي غير ضروري ويمكن أن يؤدي بدوره إلى اضطرابات المزاج وآلام العضلات وآلام البطن والنوبات القلبية والسكتة الدماغية والكلى.

الكالسيوم

يقول الخبراء إن الإفراط في تناول الكالسيوم ليس لصحتنا. لقد ذكرنا بالفعل في النقطة أعلاه ما يمكن أن يفعله الامتصاص الزائد للكالسيوم لجسمنا، بصرف النظر عن تلك الآثار ، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تصلب الشرايين أو تصلب الشرايين. يتم تخزين الكالسيوم الزائد في شراييننا مما يؤدي إلى ظهور هذه المشكلة الصحية ، وفقًا للبحث المنشور في كليفلاند كلينك.

مكمل أحماض أوميجا 3 الدهنية

ذكرت دراسة نُشرت في The New England Journal of Medicine أن هذه المكملات لم تفعل شيئًا يذكر لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية وتحسين طول العمر وصحة القلب والأوعية الدموية.

الفيتامينات

وفقًا للدراسة المنشورة في مجلة JAMA Internal Medicine ، فإن النساء اللائي تناولن مكملات الفيتامينات عانين من خطر الموت المبكر أكثر من النساء اللواتي لم يتلقين مكملات، يقول الخبراء أن هذه الأدوية لم يكن لها أي تأثير كبير ضد أمراض مثل صحة القلب والأوعية الدموية والسرطان وطول العمر.

الأعشاب

الكافا من الأعشاب جيدة لكن الخبراء ينصحون بعدم تناولها بكميات زائدة أو لفترة طويلة. يمكن أن يسبب تلف الكبد وفشل الكبد والتهاب الكبد.