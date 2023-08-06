تعرف على إجراءات مديرية التربية والتعليم بالمنيا الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، عن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك بناء على التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء، وطبقا للكتاب الدورى لمحافظ المنيا رقم 88 لسنه 2023، ومنها بينها السماح بالعمل من المنزل يوم الاحد 6 من الشهر الجارى.