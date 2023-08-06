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تعرف على إجراءات مديرية التربية والتعليم بالمنيا الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء

الأحد، 06 أغسطس 2023 07:00 ص
تعرف على إجراءات مديرية التربية والتعليم بالمنيا الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء ترشيد الكهرباء
المنيا-حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، عن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك بناء على التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء، وطبقا للكتاب الدورى لمحافظ المنيا رقم 88 لسنه 2023، ومنها بينها السماح بالعمل من المنزل يوم الاحد 6 من الشهر الجارى. 

  1. العمل أون لاين لجميع العاملين بالإدارات التعليمة عدا الإدارات التى من شأنها قضاء مصالح المواطنين، وهى مدير عام الإدارة ووكيل الوزارة شئون الطلاب، إدارة الأمن الوقائى، أمناء المخازن بالديوان، مسئول الإجازات، الشئون القانونية، غرفة عمليات الامتحانات.
  2. تخصيص مكتب أو قاعة يضم الإدارات المذكورة وغلق جميع المكاتب. 
  3. يتم التنبية على مديرى المدارس باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بترشيد الاستهلاك. 
  4. إطفاء جميع الإضاءات بالمدارس حكومى أو خاص بنسبة 100٪ عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية عدا غرفة النوبتجى المكلف بحراسة المدرسة. 
  5. إعداد لافتات توعية لترشيد الاستهلاك للطلاب والعاملين بالمدرسة
  6. إصدار تعليمات مشدده لمنع استخدام الكاتل والسخانات 
  7. تشكيل لجان من إدارة الأمن الوقائى والخدمات الداخلية لمتابعة تنفيذ القرارات. 
 

استهلاك الكهرباء

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محافظة المنيا



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