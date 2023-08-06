تعرف على أسعار البيتش باجى فى رحلات السفارى بشرم الشيخ

لا يمكن أن تمر رحلة السفارى دون ركوب البيتش باجى والتي تمنح حالة أخرى من الاستمتاع برحلة السفارى مع التخييم وحفلات الشواء والسمر وسط أجواء طبيعية خلابة.

خلال هذا التقرير نوفر لك بعض الأسعار المرتبطة بتأجير بالبيتش باجى فى الرحلات الخاصة أن كنت بمفردك وليس مع فريق، حيث تتوفر فى هذا النوع من الرحلات حرية اختيار الوقت المناسب سواء اثناء شروق الشمس أو عند الغروب.

رحلات البيتش باجى من خلال الشركات المنظمة للرحلة، حيث يكون متوفر خروج المرشد الخاص للرحلة معك سواء أن كنت بمفردك أو مع مجموعة، فغالبا ما تستغرق رحلة السفارى 3 ساعات بينهم ساعة للضيافة فى خيمة بدوية وسط الصحراء مع الاستمتاع باكواب الشاى البدوى والتقاط الصور التذكارية بين الجبال.

وأخيرا لا بد أن تتعرف على الأسعار التى تتراوح للرحلة الواحدة الفرد بـ300 جنيه، وإذا كان شخصان على بيتش باجى واحد فيكون السعر 350 جنيه للفردين .

والاسعار تختلف للبيتش باجى من الرحلات الفردية إلى الرحلات الجماعية، حيث أن الرحلة الجماعية تكون تكلفتها 600 جنيه للفردين لكن هى تجربة مميزة تحقق لك عدد من رحلات السفارى فى رحلة واحدة، حيث تبدأ الرحلة بقيادة البيتش باجى لمدة ساعة، ثم التنقل لمدة نصف ساعة لركوب الجمال و شرب الشاى البدوى داخل خيمة وقيادة كار باجى لمدة ساعة أخرى .

جدير بالذكر أن البيتش باجى عبارة عن سيارة مكشوفه تأخذ شكل الموتوسيكلات أما الكار باجى هى سيارات مجهزة، بشكل مختلف للاستمتاع بالصحراء بشكل آمن ومريح، حيث يمكن الاستمتاع بغروب الشمس مع تناول الطعام وسط الصحراء.