تجديد حبس 9 أشخاص قتلوا زميلهم بسبب خلافات على حراسة ورشة فى السلام

كتب ــ عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس 9 أشخاص "خفراء" 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بقتل خفير خصوصي وإصابة شقيقه بسبب خلافات حول حراسة ورشة بمدينة السلام.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام بلاغا بوفاة خفير خصوصى" متأثرًا بإصابته بطلق ناري"، وإصابة شقيقه بطلق نارى إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل خفراء خصوصيين لخلافات بينهم حول حراسة إحدى الورش، وبإجراء التحريات تم تحديد وضبط 3 خفراء خصوصيين وبحوزة أحدهم "سلاح"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك آخرين "جارى ضبطهم" لذات الخلافات.

كما تم ضبط 6 آخرين لقيامهم بالتحريض على ارتكاب الواقعة والتستر على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.