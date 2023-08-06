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الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ صوم العذراء مريم اليوم الأحد لمدة أسبوعين

الأحد، 06 أغسطس 2023 09:23 ص
الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ صوم العذراء مريم اليوم الأحد لمدة أسبوعين كنيسة - أرشيفية
كتب ـ محمد الأحمدى

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يبدأ الأقباط الأرثوذكس صوم العذراء مريم اليوم الأحد 6 أغسطس، بالإضافة إلى الأقباط الكاثوليك فى صعيد مصر، وذلك لمدة 15 يوماً تنتهى 22 أغسطس الجارى. 
 
وتعد الكنيسة الأرثوذكسية لصوم العذراء مريم برنامج روحى، وعظات كل يوم، وقداسات يومية أيضًا فى بعض الكنائس، حتى الكنائس التى لا تحمل اسم العذراء، ويقام عيد كبير للسيدة العذراء فى كنيستها الأثرية بمسطرد.
 
ويعتبر صوم الأقباط الأرثوذكس بعيدًا عن اللحوم وعن البيض والسمك مسموح إلا للمواطنين الذين قرروا النذر حيث يكون لهم طلبات معينة من السيد المسيح، فيقررون عدم تناول السمك فى صوم السيدة مريم العذراء.
 
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

صوم العذراء مريم



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