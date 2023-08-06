اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 أغسطس 2023 11:04 ص
أكرم القصاص

الرئيسية أخبار عالمية

الصين: انهيار 126 مبنى في منطقة الزلزال فى مقاطعة شاندونغ

الأحد، 06 أغسطس 2023 10:51 ص
الصين: انهيار 126 مبنى في منطقة الزلزال فى مقاطعة شاندونغ زلزال - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت السلطات الصينية إصابة 21 شخصا إثر وقوع زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب محافظة بينغيوان في مدينة دتشو بمقاطعة شاندونغ بشرقي البلاد في الساعة 2:33 صباح اليوم الأحد (بتوقيت بكين).

وأشارت السلطات - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية " شينخوا" - إلى انهيار 126 مبنى في منطقة الزلزال، بينما ظلت حركة المرور والاتصالات وإمدادات الكهرباء هناك طبيعية، ولم يتم اكتشاف أي تسرب في خطوط أنابيب النفط والغاز.


وذكرت شركة مجموعة بكين المحدودة للسكك الحديد الصينية أنه تم إيقاف أكثر من 20 قطاراً للمغادرة من بكين، وتيانجين، وتسانغتشو، كما تم إيقاف نحو 30 قطارا على طريق خط سكة حديد شيجياتشوانغ-جينان فائق السرعة.


وقامت السلطات الصينية بتفعيل الاستجابة الطارئة لتنظيم عمليات الإنقاذ وتقييم المخاطر المحتملة.


زلزال

الصين

زلزال فى الصين

مقاطعة شاندونج



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة