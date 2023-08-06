الصين: انهيار 126 مبنى في منطقة الزلزال فى مقاطعة شاندونغ

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أكدت السلطات الصينية إصابة 21 شخصا إثر وقوع زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب محافظة بينغيوان في مدينة دتشو بمقاطعة شاندونغ بشرقي البلاد في الساعة 2:33 صباح اليوم الأحد (بتوقيت بكين).

وأشارت السلطات - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية " شينخوا" - إلى انهيار 126 مبنى في منطقة الزلزال، بينما ظلت حركة المرور والاتصالات وإمدادات الكهرباء هناك طبيعية، ولم يتم اكتشاف أي تسرب في خطوط أنابيب النفط والغاز.



وذكرت شركة مجموعة بكين المحدودة للسكك الحديد الصينية أنه تم إيقاف أكثر من 20 قطاراً للمغادرة من بكين، وتيانجين، وتسانغتشو، كما تم إيقاف نحو 30 قطارا على طريق خط سكة حديد شيجياتشوانغ-جينان فائق السرعة.



وقامت السلطات الصينية بتفعيل الاستجابة الطارئة لتنظيم عمليات الإنقاذ وتقييم المخاطر المحتملة.