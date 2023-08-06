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"الاتحاد" الإماراتية: العلاقات مع مصر تمثل ضمانة أساسية للعمل العربى المشترك

الأحد، 06 أغسطس 2023 09:06 ص
"الاتحاد" الإماراتية: العلاقات مع مصر تمثل ضمانة أساسية للعمل العربى المشترك الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان
أ.ش.أ

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أكدت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية، أن العلاقات المتينة والروابط الوثيقة التي تقوم على الاحترام المتبادل بين الإمارات ومصر الشقيقة تمثل ضمانة أساسية للعمل العربي المشترك في سعيه الحثيث لتحقيق أمن واستقرار المنطقة، كما أنها تعد نموذجاً لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء؛ بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب للتنمية والازدهار.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "علاقات نموذجية" - أنه ولأهمية وعمق هذه العلاقات، يؤكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار، ضرورة تكثيف التعاون النوعي، خاصة في المجالات الحيوية والاقتصادية والاستثمارية، لتحقيق المصالح المتبادلة. 

وأشارت إلى أن اللقاء بين رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة العلمين الجديدة، يعكس الحرص على تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لتنسيق المواقف والسياسات في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

 


مصر

الامارات

مدينة العلمين

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان



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