"الاتحاد" الإماراتية: العلاقات مع مصر تمثل ضمانة أساسية للعمل العربى المشترك

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "علاقات نموذجية" - أنه ولأهمية وعمق هذه العلاقات، يؤكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار، ضرورة تكثيف التعاون النوعي، خاصة في المجالات الحيوية والاقتصادية والاستثمارية، لتحقيق المصالح المتبادلة.

وأشارت إلى أن اللقاء بين رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة العلمين الجديدة، يعكس الحرص على تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لتنسيق المواقف والسياسات في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.