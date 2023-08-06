

وقال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة - لوكالة أنباء تاس الروسية، في تعليقه على الهجوم الأوكراني على ناقلة نفط روسية في مضيق كيرتش - "لقد أطلعنا على تقارير عن الحادث. الأمم المتحدة ليست في وضع يسمح لها بتأكيد هذه التقارير.

ونكرر بقوة دعوتنا لجميع الأطراف المعنية بالامتناع عن أي خطاب أو عمل من شأنه أن يزيد من تصعيد الصراع".



جدير بالذكر أن الهجوم على الناقلة قبالة شبه جزيرة القرم جاء بعد يوم واحد فقط من استهداف طائرة أوكرانية أخرى بدون طيار قاعدة بحرية روسية بالقرب من ميناء نوفوروسيسك مما ألحق أضرارًا بالغة بسفينة حربية.