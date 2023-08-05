مياه الشرب بالبحر الأحمر: 75 مليون جنيه لإحلال وتجديد الأغشية بمحطة تحلية اليسر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، اليوم السبت، عن تخصيص 75 مليون جنية، لاعمال تجديد واحلال الأغشية بمحطة تحلية مياه اليسر بمدينة الغردقة.

وأكدت الشركة فى بيان لها أن اللواء محمد البنداري سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، والمهندس محمد عيسي ، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر، اجرو جولة تفقدية اليوم بمحطة اليسر لتحلية المياه لمتابعة أعمال بدء تركيب الاغشية الجديدة.

واوضحت الشركة فى بيانها أن جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر الخاصة بسرعة الانتهاء من إحلال الأغشية لضمان عمل محطة اليسر لتحلية المياه بأعلي كفاءة وطبقا للمعايير القياسية لتلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب.

وقال المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه البحر الأحمر أن تكلفة أعمال الاحلال والتجديد الجاري تنفيذها بمحطة اليسر لتحلية المياه تبلغ 75 مليون جنية، مؤكدا أن سيتم الانتهاء من أعمال الاحلال والتجديد بمحطة اليسر فى فترة لا تتعدى اسبوعين، سيتم عقب تلك الفترة رفع الطاقة الإنتاجية للمحطة بكمية 15 الف م3/ يوم لتغطية العجز الحالي في كمية المياه المطلوبة لمدينة الغردقة.

وكان أجرى كلا من الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجروا جولة تفقدية بمحطة تحلية مياه البحر “ اليسر “ بطاقة 80 الف يوم .

وشدد الوزير خلال الزيارة على الالتزام بالصيانة الدورية وإحلال الاغشية طبقا للمعايير العالمية المتبعة في مجال تحليه المياه للحفاظ على الطاقة الإنتاجية للمحطة.