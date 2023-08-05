ضبط 890 علبة سجائر خلال حملة لتموين القليوبية بسبب شكاوى ارتفاع أسعارها

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملة مكبرة، على محال بيع وتجارة السجائر، وذلك بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، وتوجيهات عيد عبد الله أبو زيد وكيل الوزارة، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، والمهندسة منال إحسان وكيلة المديرية، بضرورة التجاوب مع شكاوى المواطنين وتحقيق تلك الشكاوى فورا.

وأوضحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، في بيان لها، أنه نظرا لشكاوى المواطنين المتزايدة من ارتفاع أسعار السجائر، قامت إدارة تموين قليوب، بحملة مسائية برئاسة الدكتور إيهاب فتحي مدير الإدارة ومأموري الضبط القضائي وأسفرت عن تحرير 2 محضر جنح لتجار سجائر للامتناع عن بيع السجائر، كما تم التحفظ على المضبوطات.

وأسفرت الحملة عن ضبط 890 عبوة سجائر متنوعة، وتحررت المحاضر اللازمة لبيعها بأعلى من السعر المحدد، وكذلك الامتناع عن إعلان الأسعار.