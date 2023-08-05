صرف 77 مليون رغيف خبز ومقررات تموينية بـ42 مليون جنيه بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

كثفت مديرية التموين بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، حملاتها خلال شهر يوليو الماضي، للمرور على الأنشطة التموينية المختلفة والأسواق والمحلات التجارية على مستوى المحافظة للتأكد من البيع بالأسعار الرسمية المقررة والالتزام بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بشأن متابعة توفر السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية والمخابز البلدية للتأكد من جودة رغيف الخبز البلدي وعدم التلاعب بالأوزان، وتوفر الخبز بالمناطق التي يتم غلق المخابز بها لأسباب قانونية والأسواق والمحلات التجارية.

وأسفرت نتيجة هذه الحملات عن رصد مخالفات تموينية متنوعة، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحريز الكميات المضبوطة وعرضها على وكيل النائب العام، ففى مجال المخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق، تم صرف 77 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومي 2,5 مليون رغيف/ يوم من خلال عدد 306 مخابز بلدي مدعم، وصرف كمية قدرها 4215 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين من خلال عدد 568 مستودعا دقيق خلال هذا الشهر.

أما فى شئون التموين فقد تم صرف مقررات شهر يوليو 2023 سلع تموينية ومنحة الدعم الإضافي - بمبلغ 42 مليون جنيه بنسبة 97 % بموجب البطاقات التموينية، وتم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 594 ألف جنيه فارق نقاط الخبز لعدد 34825 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم من الشهر الماضي، وفي المواد والبترولية والبوتاجاز انتظم عمل محطات الوقود بالأسعار المقررة دون أي معوقات أو مشاكل كما استمر انتظام عمل مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود وعمل مستودعات البوتاجاز بالأسعار الجديدة المقررة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء مع توفر الاسطوانات المنزلية الصغيرة على مستوى المحافظة دون أي معوقات أو مشكلات.